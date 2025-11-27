La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por los probables ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos, al pertenecer a una organización criminal.

El grupo delincuencial está integrado por 12 personas más y a Rocha Cantú se le acusa de dirigirlo, de dedicarse a inyectar recursos para el huachicol e incluso de prestar sus gasolinerías para lavar dinero, apoyado por funcionarios y exfuncionarios de la FGR.

En la causa penal 495/2025 del 15 de noviembre de este año, se solicita librar una orden de aprehensión contra 13 personas identificadas como Jacobo Reyes León, alias Yaicob, El Lic o El Licenciado; Jorge Alberts Ponce o Jorge Enrique Alberts Ponce, alias Yoryi o Licenciado.

Raúl Rocha fue condecorado en el Senado de la República por su supuesto apoyo en la protección de los derechos humanos. Foto: Especial

Alejandro Jacob Álvarez Arriaga, alias Ale; Daniel Roldán Morales, alias El Inge o Dani; Sergio Hurtado Perea, alias Hurtado o Ingeniero Hurtado; Paul Manrrique Miranda o Paul Manríquez Miranda, alias Paul o Comandante.

También Mari Carmen Ramírez Rodríguez, alias La Fiscal o La Lic; Diego Adrián Mendoza Pérez; Raúl Rocha Cantú, alias Raúl Rocha; Sergio Abraham Lara Paz, alias Lara; Elizabeth Muzquiz Pineda; Jeny Guzmán Cintora o Jeny Guzmán Cintura, y Jorge Alberto Gallegos Díaz, alias Gallegos.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL manifestaron que Rocha Cantú logró un criterio de oportunidad para ser testigo colaborador, brindando información fundamental, este criterio corre de forma paralela y se concreta hasta que el implicado declara en un juicio oral.

Hace tres años, en enero de 2022, fue designado como cónsul honorario de Guatemala en Toluca, Estado de México. Foto: Especial

En una tarjeta informativa, la FGR señaló que en el caso de Raúl “R” se están obteniendo datos que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) continuar y ahondar en esta investigación.

“La situación jurídica del individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.

Detalló que el 29 de noviembre de 2024, con motivo de una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se obtuvo información para abrir la carpeta de investigación 928/2024, por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La fiscalía resaltó que en esa carpeta, hace 10 días, un juez federal obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas y se cumplimentó una orden de captura contra una funcionaria federal involucrada en estos delitos.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de Consejo Coordinador Empresarial, junto al empresario neoleonés Raúl Rocha Cantú. Foto: Especial

Modus operandi

La causa penal subraya que Rocha Cantú tenía funciones de dirección en la organización e inyectar capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos, además la banda tenía supuestos nexos con La Unión Tepito y el Cártel Jalisco.

También había pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León, alias Yaicob, excandidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides en 2021, a cambio de información que obtenía en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). De acuerdo con el documento, Yaicob se señala como líder de la empresa criminal, se encarga de dirigir a la organización, reúne a todos los integrantes y recibe los recursos o ganancias generadas por la venta del hidrocarburo que obtienen de manera ilícita, así como la venta de armas de fuego.

La causa penal 495/ 2025 destaca que la servidora pública detenida es Mari Carmen Ramírez Rodríguez, alias La Fiscal, adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos de la FEMDO.

Refiere que, desde diciembre del 2024, La Fiscal auxiliaba a la organización proporcionando información de las posibles investigaciones en contra de los demás integrantes y tenía reuniones con el líder del grupo, Yaicob, para transmitir datos reservados del conocimiento de la fiscalía especializada.

“Recibiendo retribuciones económicas, aspectos que son corroborados por medio de las intervenciones telefónicas gestadas por los elementos de investigación, así como de las referencias existentes a la reunión de estas personas, a las afueras de las instalaciones que ocupa la dependencia ministerial en la capital del país”, indica la causa penal.

Además, se reunía con personas enviadas por Yaicob, con la finalidad de proporcionar o entregar información que les fuera de utilidad, por ejemplo, documentación con la cual podían comprobar el aseguramiento, liberación de inmuebles o vehículos pertenecientes a la empresa criminal. Todo ello fue expresado durante una audiencia, la exfuncionaria permanece en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16 CPS-Morelos.

En el caso de Paul Manrrique Miranda, quien fue comandante de la FGR y destituido al ser acusado de extorsión a huachicoleros, tenía como función proveer a la célula delictiva de información relacionada con investigaciones abiertas contra Yaicob, quien le entregaba un pago mensual. Esto para evitar el cateo a sus negocios y detener las investigaciones en contra de los integrantes de la organización.

Por otra parte, existe una denuncia anónima del 29 de noviembre de 2024, remitida por el encargado de la Ventanilla Única de Atención, de la cual se desprende que una organización criminal indeterminada, a la cual pertenecen Kevin, Yaicob, Yoryi, Alejandro, Iker y Dani, se dedica a cometer delitos de tráfico, compra, venta de armas, así como los relacionado en materia de hidrocarburos. En la denuncia se indica que Kevin es líder de la gente que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México.

Estas ingresan al país por la frontera de Guatemala, son trasladadas vía terrestre desde el sur de la República, ocultas en autobuses que traen ropa y fayuca que llega a “Pino Suárez”. En tanto, Kevin vende las armas a través de internet y las publica en su perfil de WhatsApp; para coordinar sus actividades delictivas utiliza un número telefónico.