Con tres participaciones olímpicas en su trayectoria, Gabriela Schloesser ha demostrado ser una de las arqueras más constantes y competitivas de la última década.

Su nombre ya está inscrito en la historia del deporte gracias a la medalla olímpica conquistada, pero lejos de conformarse, la tijuanense ha puesto la mira en un nuevo desafío: estar en Los Ángeles 2028.

Schloesser compartió cómo la experiencia acumulada en tres Juegos Olímpicos la impulsa a seguir soñando y trabajando con disciplina, convencida de que aún tiene mucho por aportar en el escenario internacional.

“Mi mente siempre está en competir al más alto nivel y querer estar en unos nuevos Juegos Olímpicos. Soy una de las atletas de mayor experiencia del equipo y siento ese liderazgo de hacer las cosas bien. París 2024 fue muy bonito, nos quedamos cerca de las medallas”, comentó.

Gabriela, actualmente ubicada en la posición 35 del ranking mundial de arco recurvo de World Archery, destacó que el trabajo que realice en esta etapa será determinante para llegar en las mejores condiciones posibles a sus próximos objetivos deportivos, por lo que entrena día a día con todo para alcanzarlos.

“Estoy retomando el deporte tras ser mamá, sé que tengo el nivel y la capacidad para estar al más alto nivel y seguir haciendo historia. Sin trabajo duro no puedes llegar a los resultados deseados”, finalizó.

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