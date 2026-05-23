Senadores de oposición e incluso, del PVEM, consideraron que las reformas de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación en materia de nulidad de elecciones por injerencia extranjera amplía la discrecionalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para anular a la oposición con el pretexto de que son financiados desde el extranjero por temor a una debacle en las urnas en 2027.

Consultados por EL UNIVERSAL, consideraron que la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal es un ataque a la libertad de expresión, a los medios de comunicación y a la democracia, porque buscan controlar a la prensa e, incluso, a las redes sociales.

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, descalificó la iniciativa de reforma que establece que el TEPJF puede invalidar cualquier proceso electoral federal o local si se acredita la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la aparente intención de influir en las preferencias o en los resultados de las votaciones. “Es un despropósito”, apuntó.

Lee también Kenia López acusa a Morena de buscar más poder político; cuestiona periodo extraordinario en el Congreso

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, calificó de “muy grave” la iniciativa presentada por Monreal a nombre del oficialismo, ya que tiene el interés de frenar cualquier crítica, opinión o señalamiento a temas como “la narcopolítica” de Morena que venga desde el exterior y que cualquier medio mexicano reproduzca.

“Si el Washington Post publica un artículo sobre las redes de corrupción y la narcopolítica en casos como el de Rubén Rocha o cualquier otro funcionario de Morena, en caso de que lo reproduzca algún medio nacional o aun sin ello, pueden acusar injerencia externa, lo cual es muy grave”.

Dijo que la Cuarta Transformación y Morena quieren ganar las elecciones de 2027 y 2030 “a la mala, con trampas, como les gusta, apoyados por el narco, pero ahora silenciando a los medios, a las críticas. Es un golpe a la libertad de expresión, a la democracia y a la oposición que pretenden desaparecer”.

Lee también Morena acapara cobertura en medios a nivel nacional

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, expuso: “De los mismísimos creadores del ‘pruebas, pruebas y más pruebas’, ahora llega el intento por ampliar la discrecionalidad de los tribunales para anular elecciones.

“En la bancada naranja estamos revisando con puntualidad los alcances de la iniciativa. Defender la soberanía electoral sí; construir herramientas ambiguas para el uso político, no”.

Dijo que la democracia se fortalece con instituciones autónomas, legalidad y contrapesos, no con reformas hechas al calor de la polarización rumbo a 2027.

Lee también Sheinbaum respalda iniciativa de Monreal para anular elecciones por intervención extranjera; "yo creo que está bien", dice

Marko Cortés, senador del PAN, dijo que, de entrada, está de acuerdo en que no se debe permitir ninguna injerencia extranjera en las elecciones en México, pero la iniciativa de Morena es “porque están empezando a sentir pasos” ante el desprestigio que cargan por sus narcogobiernos y quieren usar esta reforma para anular cualquier proceso donde serán derrotados.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que “nosotros, por supuesto, defendemos y siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país, pero creemos que aquí hay gato encerrado.

“De fondo, me parece que lo que hay es un intento de censurar, de controlar a los medios de comunicación, de controlar lo que se publica en las redes sociales. Tan es así que no han querido publicar en la Gaceta la ley secundaria. Sólo conocemos lo que tiene que ver con el texto constitucional.

Lee también "Lo veo tranquilo, no se anda escondiendo"; Javier Corral se reúne con Inzunza en el Country Club de Culiacán

“Hay que tener muchísimo cuidado, porque con el argumento de que es válido defender la soberanía nacional, lo que aquí puede ocurrir es que haya censura, que haya control autoritario de lo que se dice en los medios de comunicación y, peor aún, control autoritario de lo que se publica en las redes sociales”, apuntó.

“Lo que Morena quiere es que no se hable de su pacto con el crimen organizado, de su alianza con los criminales”, agregó Anaya.

Benjamín Robles, integrante de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, a título personal, respaldó la iniciativa de Monreal ante la coyuntura actual del país, donde “se requiere fortalecer la unidad, frente al intervencionismo exacerbado de EU. Estamos ante una coyuntura histórica, el 2027 será una elección que definirá el destino de México”.

Lee también Iniciativa para anular elecciones por intervención extranjera "no tiene ni pies ni cabeza": Javier Martín Reyes; "es populismo", afirma

Consideró que esta reforma “es un escudo protector para la democracia contra la injerencia de Estados Unidos, que es algo real, porque la soberanía no es un concepto abstracto y se ejerce en las urnas”.

Advirtió que poderes fácticos más allá de las fronteras pueden violentar la voluntad popular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.