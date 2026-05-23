A cinco años de haber llegado a México en plena pandemia, la firma china vivo Smartphone asegura haber encontrado un lugar en uno de los mercados Android más competidos de América Latina. Lo que comenzó en 2021 como una apuesta arriesgada, hoy se traduce en 4.5 millones de usuarios activos en el país y una estrategia enfocada en fotografía móvil, valor agregado y dispositivos de gama media-alta.

En entrevista con Tech Bit de EL UNIVERSAL, Diana Ávalos, directora de Marketing de vivo México, reconoció que el principal reto para la marca fue entrar al país en medio del confinamiento sanitario. "Llegamos en plena pandemia y no teníamos esa cercanía con el cliente. El reto era mostrar nuestros equipos, que la gente pudiera conocerlos y confiar en ellos", explicó.

Pese al escenario complicado, la compañía asegura haber superado sus propias expectativas de crecimiento dentro del mercado mexicano, uno que actualmente se caracteriza por consumidores más exigentes y una competencia dominada por gigantes como Samsung, Motorola y Apple.

vivo cumple 5 años en México: ¿qué sigue para la marca? Imagen: vivo

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Un consumidor más exigente

A través de estos cinco años, el consumidor mexicano ha cambiado significativamente lo que busca en el mercado. Para este punto, ya no solo busca un celular económico, sino que prioriza un equipo que ofrezca durabilidad, buen rendimiento y beneficios adicionales.

“Ahora buscan más valor por su compra. Ya no quieren solo características premium, también quieren saber que el teléfono les va a durar mucho tiempo”, comentó Ávalos. En ese contexto, vivo ha intentado diferenciarse con programas como "v.safe", una iniciativa exclusiva para México que ofrece hasta tres años de garantía, protección de pantalla durante seis meses y cobertura contra robo durante un año sin costo adicional, no solo con el fin de obtener la preferencia de sus clientes sino que también ofreciéndoles un beneficio que cumplirá con las expectativas actuales que tiene al comprar un equipo.

Por otro lado, la marca también considera que este tipo de beneficios se han convertido en un factor importante de decisión de compra en un mercado donde los celulares han elevado su precio promedio durante los últimos años.

De acuerdo con cifras de The CIU, el gasto promedio en smartphones en México alcanzó los 5 mil pesos al cierre de 2025, impulsado principalmente por el crecimiento de las gamas media y premium.

La serie V: el corazón de la estrategia de vivo

Aunque vivo ha comenzado a empujar modelos premium como el X300 Pro, la compañía asegura que su verdadero núcleo sigue estando en la gama media-alta.

Actualmente, la Serie V representa cerca del 30% de sus usuarios en México, gracias a una combinación de cámaras enfocadas en retrato, baterías de larga duración y carga rápida. “La gama media sigue siendo nuestro enfoque principal porque ahí está el potencial y es lo que el consumidor mexicano está buscando”, señaló Ávalos.

La ejecutiva también destacó que vivo intenta diferenciarse de otras marcas asiáticas ofreciendo accesorios incluidos dentro de la caja, como cargadores, fundas y cables, algo que cada vez es menos común en la industria.

Además, uno de los principales diferenciadores de la compañía ha sido su alianza con ZEISS, firma alemana especializada en óptica y fotografía, con la que desarrolla tecnologías para las cámaras de sus dispositivos.

Según Ávalos, la colaboración ya no está limitada únicamente a sus equipos premium, sino que también está llegando a modelos más accesibles.

Asimismo, vale la pena resaltar que en medio de la fiebre por la inteligencia artificial, vivo considera que la clave está en integrar herramientas útiles y no solo funciones llamativas para marketing. “La gente quiere que las fotos se vean como las está viendo con sus ojos. Lo que hacemos es potencializar la imagen, no transformarla completamente”, explicó la directora de Marketing.

Actualmente, la IA dentro de los equipos de vivo está enfocada principalmente en mejorar fotografía y video, especialmente en condiciones de poca luz. La marca también apuesta por cámaras con zoom avanzado y herramientas dirigidas tanto a creadores de contenido como a usuarios casuales interesados en fotografía de viajes y naturaleza.

vivo cumple 5 años en México: ¿qué sigue para la marca? Imagen: vivo

Uno de los ejemplos más recientes es el X300 Pro, smartphone que incluso incorpora lentes externos especializados como accesorio adicional. “Puedes capturar fotos impresionantes de aves o incluso colibríes sin necesidad de acercarte demasiado”, aseguró Ávalos.

México, un mercado clave para vivo

Aunque vivo aún tiene un camino importante que recorrer para liderar el mercado mexicano, la compañía considera que México ya es uno de sus países más importantes dentro de su expansión global.

La empresa llegó oficialmente al país en julio de 2021 y, desde entonces, ha logrado expandirse a más de 4 mil puntos de venta y generar alrededor de 2 mil 500 empleos directos.

Datos publicados por The CIU este año muestran que vivo ya tiene cerca de 7.9% de participación dentro del mercado mexicano de smartphones, posicionándose detrás de marcas como Oppo, Xiaomi, Honor y Huawei. Además, distintos análisis apuntan a que gran parte de sus usuarios en México pertenecen a generaciones jóvenes, especialmente consumidores entre 18 y 24 años.

El futuro de vivo en cinco años

Para Diana Ávalos, el siguiente reto de vivo es consolidarse como una alternativa sólida dentro de un mercado altamente competitivo. “Ya pasamos la etapa de ser nuevos. Ahora viene la etapa de madurar”, afirmó.

La estrategia para los próximos años incluirá mantener alianzas tecnológicas con Zeiss, impulsar colaboraciones globales como la anunciada con UNESCO y fortalecer campañas locales vinculadas con cultura y deporte.

En México, uno de los rostros más importantes para la marca será el futbolista Raúl Jiménez, actual embajador de vivo. Como parte de esta alianza, la compañía lanzó recientemente una campaña relacionada con futbol que ofrecerá experiencias para ver al delantero mexicano en acción durante un evento deportivo internacional.

vivo cumple 5 años en México: ¿qué sigue para la marca? Imagen: vivo

A cinco años de su llegada, vivo parece tener clara su misión dentro del mercado mexicano: competir no solo con especificaciones técnicas, sino con una narrativa enfocada en fotografía, experiencia de usuario y cercanía emocional con el consumidor. “Queremos que la gente se sienta viva”, concluyó Ávalos.

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