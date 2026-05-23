Irán acusó este sábado a Estados Unidos de sabotear con "exigencias excesivas" las negociaciones para poner fin a la guerra en medio de especulaciones sobre una reanudación de las hostilidades.

Un cambio en la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que no asistirá a la boda de su hijo mayor por "asuntos de Estado", alimentó más estos temores.

Este sábado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró que existe "una posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo destinado a poner fin a la guerra incluso este mismo día.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que había habido avances en las negociaciones, pero no descartó que el presidente Trump reanude los ataques contra el país persa.

"Ha habido algunos avances, se han logrado algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando", afirmó Rubio quien añadio que el "problema se resolverá, como el presidente ha dejado claro, de una manera u otra".

En Teherán, el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió de una respuesta "aplastante" si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "comete otro acto de locura y reinicia la guerra".

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Si vuelven a atacar a Irán "[el resultado] será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra", publicó en redes sociales Qalibaf, que también preside el Parlamento iraní.

Qalibaf divulgó estas declaraciones luego de reunirse con el jefe del ejército de Paquistán, el mariscal Asim Munir, figura clave en los esfuerzos internacionales por lograr una salida negociada al conflicto, que llegó el viernes en la noche a la capital iraní.

En una conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres, el canciller iraní, Abás Araqchi, se quejó de las "posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas" de Washington, según recogen las agencias Tasnim y Fars.

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Estos factores "perturban el proceso de negociaciones llevado a cabo bajo la mediación de Paquistán", estimó el ministro iraní.

"A pesar de su profunda desconfianza hacia Estados Unidos, la República Islámica de Irán ha participado en el proceso diplomático con un enfoque responsable y la mayor seriedad, y busca alcanzar un resultado razonable y equitativo", añadió.

Según la agencia iraní Irna, el jefe del ejército paquistaní, quien ha tenido un rol destacado en los acercamientos, conversó hasta las primeras horas del sábado con Araqchi sobre los "últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas destinadas a impedir una nueva escalada".

EU reporta 100 buques desviados desde inicio del bloqueo a puertos iraníes

En tanto, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) informó que EU ha forzado el desvío de 100 buques desde el inicio del bloqueo marítimo contra los puertos iraníes en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el pasado 13 de abril implementar un bloqueo contra los buques mercantes que entren y salen de los puertos iraníes tras el fracaso de las negociaciones en Paquistán con el gobierno iraní para reabrir el estrecho, una vía clave para el comercio mundial de crudo.

En las últimas seis semanas, detalló el Centcom, más de 15 mil soldados, infantes de marina y aviadores han logrado "el hito" de desviar un centenar de embarcaciones, han atacado a cuatro y han permitido el paso de 26 buques con ayuda humanitaria.

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"Nuestros militares están realizando una labor extraordinaria", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, en un comunicado, en el que destacó la "precisión y profesionalismo" de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Más de 200 aeronaves y buques de guerra participan en esa misión, incluidos los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS George H.W. Bush, así como el grupo anfibio Trípoli.

El bloqueo marítimo, aseguró el Centcom, se aplica a todas las embarcaciones de cualquier nacionalidad que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se intercambian mensajes a través de los mediadores paquistaníes, llevan semanas estancadas, pero el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el viernes que se ha producido un "ligero avance".

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