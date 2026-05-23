[Publicidad]
París.- Francia vetó la entrada en su territorio al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, tras la difusión de un vídeo en el que humillaba a los integrantes de la Flotilla Global Sumud para Gaza, anunció el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.
"Desde hoy, Itamar Ben-Gvir tiene prohibido entrar en territorio francés. Esta decisión responde a sus actuaciones incalificables contra ciudadanos franceses y europeos pasajeros de la Global Sumud Flotilla", señaló Barrot en sus redes sociales.
El jefe de la diplomacia francesa mostró su desaprobación con la actuación de la flotilla que, a su juicio, "no produce ningún efecto y sobre carga a los servicios diplomáticos y consulares".
Lee también Italia convoca a embajador israelí por vídeo "inaceptable" de Ben Gvir sobre flotilla; ministro de seguridad se burló de activistas
"Pero no podemos tolerar que ciudadanos franceses puedan ser amenazados de esa manera, intimidados o agredidos, menos aún por un responsable público", agregó el ministro.
Barrot tomó nota de que muchos responsables políticos y gubernamentales israelíes han denunciado la actuación de Ben-Gvir, pero recordó que este ministro encadena ya "una larga lista de declaraciones y acciones agresivas, incitaciones al odio y a la violencia contra los palestinos".
El jefe de la diplomacia francesa aseguró sumarse a su homólogo italiano para pedir que la Unión Europea adopte sanciones contra Ben-Bvir.
Lee también Netanyahu reprende a ministro de seguridad por burlarse de activistas de flotilla a Gaza; instruye a deportarlos “lo antes posible”
El ministro israelí difundió el pasado miércoles un vídeo en el que humillaba a los integrantes de la flotilla, arrodillados y maniatados, mientras sonaba el himno nacional de su país, un gesto que fue criticado incluso por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que lo consideró "contrario a los valores y las normas de Israel".
mcc
[Publicidad]
Más información
Nación
Tras repeler ataque, Marina detiene a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" en Sinaloa; les aseguran armas y explosivos
Mundo
Estados Unidos realiza simulacro de evacuación en su embajada en Caracas; dos aeronaves realizan sobrevuelos controlados
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: Descubre las ofertas en tendencia de Amazon México HOY, 23 de mayo
Menú
Cómo calentar tortillas en el microondas
Sección
Epidemia de ébola deja a diez países africanos bajo amenaza, advierten
Sección
Qué hacer en Quebec en verano: festivales, música y experiencias únicas en 5 regiones
Sección
Guía para visitar Kissimmee, Florida: Qué hacer, dónde hospedarte y razones para ir
Sección
Gran final Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de vuelta del Clausura 2026 este domingo 24 de mayo