Los labios hidratados, más que una tendencia de maquillaje, son necesarios por cuestiones de salud. Y para conseguirlos, en los últimos años han surgido productos como el gloss y el aceite.

Ambos aportan un efecto luminoso, pero tienen diferencias importantes en su textura, ingredientes, beneficios y acabado. Si quieres saber cuál te conviene elegir, en De Última te ayudamos.

¿Cuáles son las diferencias entre el aceite y brillo labial?

El brillo labial, también conocido como "gloss", es un producto que se distingue por reflejar la luz, ya sea mediante su consistencia o por partículas de glitter.

Los hay transparentes y de colores, destacando con una fórmula más densa. Esto puede ser desagradarle para ciertas personas porque a menudo se percibe como "pegajosa".

No obstante, los principales beneficios del brillo labial son:

Hidratar los labios.

Crear una apariencia brillosa.

Añadir volumen gracias a agregados como menta, canela o chile.

Se puede usar solo o como top coat con otros labiales matificantes.

El brillo labial suele ser más denso. Foto: Unsplash

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Por otro lado, según explica el blog de la marca NYX, el aceite labial es un producto híbrido y no sólo funciona como cosmético, sino como tratamiento reparador.

La mayoría contienen ingredientes como aceite de jojoba, aceite de coco, aceite de almendra o vitamina E, que nutren a profundidad, previenen la resequedad y hasta la descamación.

Otra diferencia notoria es su acabado: generan una capa brillosa, pero más ligera y por eso mismo necesita retoques constantes.

Y ahora la desventaja: al tener una fórmula mayormente líquida, puede migrar fuera de los labios y "ensuciar" el maquillaje.

El aceite labial es un producto híbrido, con una fórmula más ligera que el gloss. Foto: Unsplash

¿Es mejor el gloss o el brillo labial?

Decidirte por un aceite o un brillo labial depende de tus necesidades y objetivos.

Si prefieres un acabado natural, comodidad y nutrición, el lip oil es para ti; pero si lo tuyo son los labios jugosos y volumen visual, te conviene el gloss.

También es posible combinarlos en tu rutina: primero usa el aceite labial como hidratante y luego aplica el brillo al finalizar tu maquillaje, lo que te permite conseguir lo mejor de ambos.

Combina un lip oil y un gloss en tu rutina de maquillaje. Foto: Unsplash

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