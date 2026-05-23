[Publicidad]
Los labios hidratados, más que una tendencia de maquillaje, son necesarios por cuestiones de salud. Y para conseguirlos, en los últimos años han surgido productos como el gloss y el aceite.
Ambos aportan un efecto luminoso, pero tienen diferencias importantes en su textura, ingredientes, beneficios y acabado. Si quieres saber cuál te conviene elegir, en De Última te ayudamos.
¿Cuáles son las diferencias entre el aceite y brillo labial?
El brillo labial, también conocido como "gloss", es un producto que se distingue por reflejar la luz, ya sea mediante su consistencia o por partículas de glitter.
Los hay transparentes y de colores, destacando con una fórmula más densa. Esto puede ser desagradarle para ciertas personas porque a menudo se percibe como "pegajosa".
No obstante, los principales beneficios del brillo labial son:
- Hidratar los labios.
- Crear una apariencia brillosa.
- Añadir volumen gracias a agregados como menta, canela o chile.
- Se puede usar solo o como top coat con otros labiales matificantes.
Leer también Diseños de uñas negras que combinan con todo
Por otro lado, según explica el blog de la marca NYX, el aceite labial es un producto híbrido y no sólo funciona como cosmético, sino como tratamiento reparador.
La mayoría contienen ingredientes como aceite de jojoba, aceite de coco, aceite de almendra o vitamina E, que nutren a profundidad, previenen la resequedad y hasta la descamación.
Otra diferencia notoria es su acabado: generan una capa brillosa, pero más ligera y por eso mismo necesita retoques constantes.
Y ahora la desventaja: al tener una fórmula mayormente líquida, puede migrar fuera de los labios y "ensuciar" el maquillaje.
¿Es mejor el gloss o el brillo labial?
Decidirte por un aceite o un brillo labial depende de tus necesidades y objetivos.
Si prefieres un acabado natural, comodidad y nutrición, el lip oil es para ti; pero si lo tuyo son los labios jugosos y volumen visual, te conviene el gloss.
También es posible combinarlos en tu rutina: primero usa el aceite labial como hidratante y luego aplica el brillo al finalizar tu maquillaje, lo que te permite conseguir lo mejor de ambos.
Leer también Cómo lavar jeans negros para que no pierdan su color
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: Descubre las ofertas en tendencia de Amazon México HOY, 23 de mayo
Menú
Cómo calentar tortillas en el microondas
Mundo
Irán afirma que está en "fase de finalización" de un protocolo de acuerdo con EU; Rubió anticipa anuncio sobre el tema en días
Estados
Reportan nuevo ataque e incendio en residencia de Culiacán; no hay lesionados