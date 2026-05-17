Traer las uñas arregladas es común, ya sea con acrílico o con gel, y también es un pequeño toque para consentirte. Y es que nuestras manos son un medio de expresión, que pueden decir mucho sobre nuestra personalidad y gusto.

Pero como sabemos que las opciones son infinitas y es complicado decidirse por una, hoy en De Última te presentamos 5 diseños de manicura con color negro que combinan con todos tus looks.

5 diseños de uñas negras para lucir

1. Uñas french con brillos

El estilo de uñas french es un clásico y se caracteriza por su elegancia. Pero en esta ocasión, te invitamos a lucirlas con un toque de negro en lugar de blanco sobre la punta y pequeños destellos que puedes realizar a mano alzada.

Su grado de elaboración es mayor, así que considera pedírselas a tu manicurista:

Uñas french con brillos. Foto: Shein

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2. Uñas polka dots

Los polka dots, o también conocidos como lunares, van a la perfección en en la ropa, en los accesorios y en las uñas. Su diseño consiste en llevar la base en un tono negro traslúcido y los puntos del mismo color pero con mayor intensidad.

Es posible hacerlas en casa o, si no tienes buen pulso, acude a tu salón de belleza y pide que te las hagan:

Uñas polka dots. Foto: Shein

3. Uñas aura

Estas uñas aura se distinguen por su degradado, que inicia con un color grisáceo o plateado en el centro y la base es de color negro. Además, te recomendamos llevarlas en silueta ballerina o stiletto porque visualmente alargan los dedos.

Aquí, a menos que seas experta, te aconsejamos ir con una manicurista porque es un efecto de mayor complejidad:

Uñas aura. Foto: Shein

4. Uñas marmoleadas

Aunque las uñas marmoleadas pueden parecer complicadas, en realidad las puedes hacer en casa y sólo necesitas dos esmaltes (uno negro y uno gris) y otro transparente.

Para crearlas: pinta tu uña con el esmalte transparente y antes de que seque la capa, coloca arriba de tu uña la brocha de esmalte negro para que escurran gotas, y así de fácil el diseño se crea solo.

Finaliza con un poco más de esmalte transparente y, si te sientes inspirada, agrega un par de lunas para darle una vibra darks a tu manicura:

Uñas marmoleadas. Foto: Shein

5. Uñas degradadas

Finalmente, este es otro degradado de uñas sencillo de hacer en casa y sólo necesitas una esponja, un esmalte negro y uno nude o transparente, según tu gusto.

Para hacerlo: coloca en la esponja un poco de esmalte negro y da toquecitos desde la punta aplicando más fuerza, y ve suavizando hacia el centro. La zona de la cutícula debe quedar limpia y por último pon un poco de top coat.

Deja secar y listo:

Uñas degradadas. Foto: Shein

Los diseños de uñas negras son infinitas, pero con estas ideas puedes escoger tu favorita o recrearlas todas. Lúcelas con tus atuendos casuales y formales.

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