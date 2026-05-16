Si quieres dejar atrás las uñas en tonos pastel y probar un estilo más oscuro, las uñas vampiro podrían convertirse en tu nueva opción favorita.

Dicha tendencia no es sólo para los amantes de los vampiros o lo gótico, sino también para quienes buscan que sus manos se conviertan en el centro de atención dentro de sus looks.

Por eso, hoy te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta idea de manicura.

¿Qué son las uñas vampiro?

Aunque los vampiros suelen relacionarse con la temporada de Halloween, lo cierto es que las uñas vampiro pueden usarse en cualquier época del año gracias a su estilo elegante y que no pasa por desapercibido.

¿Cómo son? La punta no es cuadrada ni redonda, sino que se distingue por su silueta puntiaguda o ligeramente almendrada, un pequeño detalle pero que nos recuerda a los colmillos de estas terroríficas criaturas.

Las uñas vampiro asemejan tienen la forma de colmillos. Foto: Instagram @ali_beauty_art

Leer también México presenta jersey con detalles artesanales rumbo al Mundial 2026

Generalmente se realizan con tonos rojos en la base, acompañados por degradados de la misma gama o con combinaciones de negro y blanco para darles un efecto más pulcro.

Y si eres de las personas que piensa que las uñas rojas son complicadas de integrara en los looks diarios, esta tendencia demuestra lo contrario porque van a la perfección con prendas de color negro, blanco, beige y gris. También destacan con tonos llamativos como el dorado, azul eléctrico, verde y rosa.

Incluso para quienes trabajan en oficina y buscan mantener un estilo corporativo, existen versiones de las uñas vampiro en colores nude y siguen proyectando una imagen profesional.

¿Cuál es la mejor técnica para lucir las uñas vampiro?

Las uñas vampiro suelen realizarse con acrílico, un material utilizado por su resistencia y facilidad de moldeado. Si las quieres hacer en casa, estos son los pasos:

Prepara la uña retirando el brillo natural y aplicando primer.

Después coloca un tip o molde con forma puntiaguda, preferiblemente stiletto o almendra afilada.

Con el acrílico, construye la uña formando bien el ápice y puedes usar acrílico rojo translúcido o transparente para dar un efecto tipo sangre o vidrio.

Cuando el acrílico se haya secado, lima la forma para que quede larga y afilada.

Luego realiza degradados en colores oscuros como rojo vino, negro o rojo sangre. Es opcional añadir detalles como gotas de sangre.

Al final, sella todo con top coat para que el diseño se vea más intenso y elegante, típico del estilo vampiro.

Y, de acuerdo con Nail Factory, empresa mexicana especializada en el cuidado y decoración de uñas, otra opción para llevarlas es en su versión postiza, puesto que ofrecen una fácil aplicación.

Eso sí, debes tomar en cuenta que este tipo de uñas suele durar menos tiempo, puede despegarse con mayor facilidad y, en algunos casos, quizá no encuentres el diseño que tienes en mente.

Las uñas vampiro también pueden tener base blanca o nude con sutiles tonos rojizos. Foto: Instagram @witches_.nails

Sin duda, las uñas vampiro se han convertido en la tendencia del momento. ¿Te animarías a usarlas?

Leer también ¿Hasta cuándo puedes visitar la pop-up store de Givenchy?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/