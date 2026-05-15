Tarjeta Bienestar: ¿cómo realizar transferencias bancarias desde la app?; consulta aquí

El Banco del Bienestar dio a conocer las nuevas funciones y herramientas que se agregaron a su aplicación móvil, mostrando su compromiso por seguir modernizando servicios digitales que faciliten la realización de pagos.

Una de las nuevas operaciones añadidas en la actualización es la transferencia electrónica entre cuentas bancarias desde la app, a través de SPEI, un sistema que permite enviar y recibir dinero de otras instituciones financieras.

Anteriormente, la aplicación solo permitía consultar el saldo, revisar movimientos y ver la CLABE interbancaria, lo que obligaba a muchas personas a asistir al cajero automático o a una sucursal presencial, generando largas filas.

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¿Qué hacer si extraviaste tu tarjeta del Banco del Bienestar?; consulta aquí cómo solicitar una nueva. Foto: Imagen generada con IA

Transferencias bancarias en app del Bienestar: paso a paso

Esta nueva función permite que los usuarios realicen transferencias interbancarias desde su dispositivo móvil, sin la necesidad de acudir a un cajero o sucursal para enviar y recibir dinero a cuentas de otros bancos.

Asegúrate de tener actualizada la aplicación en tu dispositivo móvil desde Google Play en Android y App Store en iOS.

en tu dispositivo móvil desde en Android y en iOS. Ingresa a la app e inicia sesión con contraseña.

Entra al apartado correspondiente "Transferencias" o "Enviar dinero", luego selecciona la opción SPEI (con CLABE de 18 dígitos).

(con CLABE de 18 dígitos). Captura los datos bancarios del destinatario, como lo es el número de cuenta o CLABE interbancaria.

del destinatario, como lo es el número de cuenta o CLABE interbancaria. Ingresa el nombre del destinatario y de la institución financiera (BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSMC, NU México, Mercado Pago, etc.)

y de la institución financiera (BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSMC, NU México, Mercado Pago, etc.) Confirma el monto y autoriza la operación con tu contraseña.

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Tarjeta del Banco Bienestar: ¿para qué programas sociales es necesario tramitarla y cómo proteger tus depósitos de manera más óptima. Foto: Banco del Bienestar

Otras funciones de la aplicación

Además de las transferencias SPEI, la aplicación también integró otras funciones esenciales para facilitar pagos digitales, como las herramientas CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil), las cuales agilizarán los procesos de compra en establecimientos y restaurantes.

La función CoDi permitirá a los derechohabientes realizar pagos inmediatos sin comisiones mediante códigos QR o tecnología NFC entre dos dispositivos celulares. Para utilizarla, los usuarios deben ingresar al apartado de pagos y escanear el código del comercio o servicio.

Por su parte, la función DiMo, permite enviar dinero usando solamente el número celular del destinatario, sin necesidad de compartir la CLABE interbancaria. Esta operación únicamente se podrá realizar si la otra persona tiene su línea telefónica registrada a su banco.

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