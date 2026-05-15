No es un "fallo en la Matrix": La explicación científica de por qué ocurre el Déjà Vu

El fenómeno del déjà vu representa una de las ilusiones de la memoria más intrigantes y misteriosas para la ciencia cognitiva (consiste en la sensación de que la experiencia que se vive actualmente, a pesar de ser novedosa, ya se había experimentado con anterioridad).

De acuerdo con declaraciones para UNAM Global de Selene Cansino, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “cuando llegamos a un nuevo ambiente o vivimos una experiencia, se activan de forma automática los procesos de familiaridad, mediante los cuales el cerebro identifica si esa situación ya fue vivida con anterioridad”.

Regularmente, este proceso coincide con la realidad objetiva; sin embargo, en raras ocasiones la mente genera una falsa sensación de repetición sin que sea posible recuperar el origen de dicha experiencia.

(FOTO: Archivo/EL UNIVERSAL)

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Las dificultades de análisis y las cuatro hipótesis científicas

El filósofo francés Émile Boirac figura como uno de los primeros en acuñar el término déjà vu, definido formalmente como una experiencia inapropiada de familiaridad ante un evento presente que no puede vincularse con el pasado. Estudiar este fenómeno resulta sumamente complejo debido a que no existe un estímulo externo que lo provoque ni una conducta observable.

Según los parámetros de la American Psychological Association (APA), la investigación de estos eventos se limita a los reportes subjetivos de los individuos (una metodología que revela que el 66% de la población mundial experimenta un déjà vu al menos una vez en la vida, con una duración promedio menor a cinco segundos y una notable disminución conforme avanza la edad).

A lo largo de los años se han propuesto más de 40 explicaciones teóricas. En la actualidad, la comunidad científica internacional (respaldada por publicaciones especializadas de la Brain Research Organization) agrupa estas teorías en cuatro explicaciones principales:

Doble procesamiento: Ocurre cuando dos procesos mentales (la sensación de familiaridad y la recuperación de recuerdos) se encuentran momentáneamente fuera de sincronía.

Ocurre cuando procesos mentales (la sensación de familiaridad y la recuperación de recuerdos) se encuentran momentáneamente fuera de sincronía. Desfase neurológico: Implica que la información sensorial llega al cerebro por distintas vías con milisegundos de diferencia, generando un "eco perceptual" que el cerebro interpreta como un hecho pasado.

Implica que la información sensorial llega al cerebro por distintas vías con milisegundos de diferencia, generando un "eco perceptual" que el interpreta como un hecho pasado. Memoria implícita inconsciente: Se origina por recuerdos almacenados de forma inconsciente (provenientes de lecturas, películas o vivencias cotidianas) que se activan sin que la persona identifique su procedencia exacta.

Se origina por almacenados de forma inconsciente (provenientes de lecturas, películas o vivencias cotidianas) que se activan sin que la identifique su procedencia exacta. Interrupción de la percepción: Sucede cuando el monitoreo continuo del entorno se interrumpe brevemente por distracciones; al reanudarse de inmediato, la escena se percibe como repetida.

Descubren que la memoria también puede almacenarse en células fuera del cerebro. Fuente: Freepik.

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Anatomía cerebral: el origen de la falsa familiaridad

Desde una perspectiva neuroanatómica, este fenómeno se clasifica como una falla de la memoria episódica (el sistema encargado de almacenar los recuerdos personales). De acuerdo con estudios neurológicos difundidos por la World Federation of Neurology, las regiones involucradas en esta anomalía se localizan en el lóbulo temporal medial, situado en la cara interna del lóbulo temporal, casi en el centro del cerebro.

En esta zona se ubica el hipocampo, considerado el centro neurálgico de la memoria episódica. Las investigaciones sugieren que el déjà vu podría originarse directamente en el hipocampo o en estructuras adyacentes como la amígdala y la corteza parahipocampal.

En esta última región se postula la existencia de descargas neuronales espontáneas capaces de activar una sensación de familiaridad desordenada. Debido a que la memoria humana es imperfecta y los recuerdos siempre presentan deficiencias estructurales, el déjà vu se percibe de forma muy vívida (esto se debe a que no constituye la recuperación de un recuerdo real, sino un procesamiento alterado de la experiencia presente).

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