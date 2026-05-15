Retiro por desempleo de tu Afore; requisitos y guía paso a paso para el trámite

La pérdida de un empleo representa uno de los desafíos más complejos para la estabilidad económica de las familias en México.

Ante este escenario, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ofrece una cláusula de protección denominada Retiro Parcial por Desempleo.

Esta medida permite a los derechohabientes disponer de una fracción de sus ahorros acumulados para solventar necesidades inmediatas durante la transición hacia una nueva oportunidad laboral.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), este beneficio es un derecho de los trabajadores, pero conlleva implicaciones a largo plazo en el historial de cotización que deben ser evaluadas con cautela.

Foto: Pixabay

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Condiciones y criterios de elegibilidad para el acceso a fondos

Para ejercer este derecho, el solicitante debe cumplir con un rigor administrativo que garantiza la integridad de su cuenta individual. La normativa vigente establece que el trabajador debe acumular al menos 46 días naturales en situación de desocupación antes de iniciar la gestión.

Asimismo, se requiere que la cuenta individual tenga una antigüedad mínima de tres años y que el titular registre al menos dos años (150 semanas) de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Otro factor determinante es la temporalidad del beneficio. Es indispensable contar con el Expediente de Identificación del Trabajador actualizado, el cual debe incluir los datos biométricos del titular para asegurar la transparencia del proceso.

Procedimiento técnico para la gestión del retiro parcial

La modernización de los sistemas financieros permite que el trámite se realice de manera híbrida o digital. A continuación, se detallan los pasos necesarios para completar la solicitud de acuerdo con los estándares de las administradoras:

Generación de pre-solicitud: El interesado debe ingresar a la aplicación AforeMóvil o al portal oficial de su administradora para obtener un código de pre-solicitud, el cual sirve como folio de inicio.

El interesado debe a la aplicación o al portal oficial de su administradora para obtener un código de pre-solicitud, el cual sirve como folio de inicio. Validación de identidad: Tras la obtención del folio, es necesario acudir a una sucursal de la Afore con una identificación oficial vigente (INE) y un estado de cuenta bancario que incluya la CLAVE interbancaria a nombre del solicitante.

Tras la obtención del folio, es necesario acudir a una de la Afore con una identificación oficial vigente (INE) y un estado de cuenta bancario que incluya la CLAVE interbancaria a nombre del solicitante. Certificación de baja: En determinados casos, el sistema requiere el certificado de baja de trabajador desempleado que emite el IMSS para validar la interrupción de las aportaciones patronales.

En determinados casos, el sistema requiere el de baja de trabajador desempleado que emite el IMSS para validar la interrupción de las patronales. Dispersión de recursos: Una vez aprobada la gestión, la Afore realiza el depósito en un plazo que no excede los 15 días hábiles.

Es fundamental considerar que este retiro genera un descuento automático en las semanas cotizadas. Según el Banco Mundial en sus informes sobre pensiones en América Latina, el retiro anticipado de fondos puede disminuir el monto de la pensión final si no se reintegran los recursos posteriormente para recuperar el tiempo de cotización perdido.

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