Pensiones Bienestar 2026: ¿qué letra recibe su depósito HOY, 15 de mayo?; entérate aquí

La Secretaría de Bienestar mantiene el proceso de bancarización y entrega de recursos económicos correspondientes al tercer bimestre del año en curso.

Este mecanismo de protección social busca consolidar la autonomía financiera de los sectores prioritarios mediante transferencias directas. Para este viernes 15 de mayo de 2026, la logística de dispersión se enfoca en una de las letras con mayor volumen de derechohabientes dentro del padrón nacional, permitiendo un flujo ordenado en las instituciones bancarias del Estado.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

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Calendario de pagos y beneficiarios para este 15 de mayo

De acuerdo con la planeación estratégica de la dependencia federal, el depósito de los apoyos económicos para este viernes 15 de mayo corresponde a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M.

Es pertinente señalar que, debido a la densidad poblacional de este grupo, la dispersión para esta inicial suele extenderse por más de una jornada para garantizar la eficiencia del sistema.

Las cifras oficiales del presupuesto público destinadas a estos programas confirman que los montos se mantienen ajustados a las reglas de operación vigentes. Según lo estipulado, los beneficiarios reciben las siguientes cantidades de manera bimestral:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos.

6,400 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

3,300 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

3,100 pesos. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

La distribución se realiza exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

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Pasos para la recepción y gestión segura del apoyo económico

Para asegurar que el proceso se realice sin contratiempos, se recomienda a los derechohabientes seguir este protocolo de verificación y cobro:

Confirmación del depósito: Los usuarios pueden verificar el saldo a través de la aplicación oficial del Banco del Bienestar o mediante la línea telefónica institucional (800 900 2000)

Los usuarios pueden el saldo a través de la aplicación oficial del o mediante la línea telefónica institucional (800 900 2000) Uso de la red bancaria: Los recursos están disponibles para retiro en ventanillas o cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de comisión . Es fundamental recordar que instituciones ajenas a la red estatal pueden aplicar cargos adicionales por el uso de sus cajeros.

Los recursos están disponibles para en ventanillas o cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de . Es fundamental recordar que ajenas a la red estatal pueden aplicar cargos adicionales por el uso de sus cajeros. Consumo directo: La tarjeta funciona como cualquier plástico de débito. Se acepta en establecimientos con terminal punto de venta, lo que facilita el pago de servicios y productos básicos de manera segura.

El orden alfabético continúa la próxima semana (lunes 18 de mayo) nuevamente con la letra M, seguida de las letras N, Ñ y O el martes 19. Las autoridades enfatizan la importancia de acudir a las sucursales únicamente en la fecha asignada para mantener el orden y la seguridad de los asistentes.

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