¿Tu recibo de luz llegó caro?; aprende a leer la gráfica de CFE para evitar la tarifa de alto consumo

El incremento en el costo de la facturación eléctrica representa uno de los desafíos más comunes para la economía doméstica en México.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el costo de la energía en México para uso habitacional no es lineal, sino que se divide en peldaños de consumo. Cuando un hogar excede el límite promedio mensual establecido para su región (calculado con base en la temperatura media de la localidad), el organismo procede a reclasificar el servicio bajo la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).

Esta categoría elimina automáticamente el subsidio del Gobierno Federal, lo que puede representar un aumento de hasta el 300% en el monto total a pagar.

CFE hace DESCUENTO del 50% en el RECIBO de luz, conoce los REQUISITOS

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Anatomía del recibo: Cómo interpretar los indicadores de consumo

Para evitar cargos excesivos, es fundamental realizar un análisis técnico de la gráfica de barras y los datos de facturación. Según el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), el monitoreo del historial es la primera línea de defensa contra la insolvencia energética. El proceso de lectura se sintetiza en los siguientes pasos específicos:

Análisis del historial comparativo: La gráfica de barras permite comparar el consumo actual con el del mismo periodo del año anterior. Esto ayuda a identificar si el aumento es estacional (por uso de aire acondicionado o calefacción) o si existe una anomalía en la instalación.

La gráfica de barras permite comparar el actual con el del mismo periodo del año anterior. Esto ayuda a identificar si el es estacional (por uso de aire acondicionado o calefacción) o si existe una en la instalación. Identificación del límite DAC: De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cada tarifa (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) tiene un límite de kWh mensual. Por ejemplo, en la Tarifa 1 (clima templado), el límite es de 250 kWh mensuales promedio en un año . Superar este número activa la tarifa más cara del país.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cada tarifa (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) tiene un límite de mensual. Por ejemplo, en la Tarifa 1 (clima templado), el límite es de mensuales promedio en un . Superar este número activa la tarifa más cara del país. Cálculo de los escalones tarifarios: La energía se cobra en tres niveles: Básico (el más barato), Intermedio y Excedente. Según la metodología de la CFE , cada escalón tiene un precio distinto; al pasar al nivel "excedente", el costo por cada kilowatt adicional se dispara, incluso antes de entrar a la tarifa DAC.

La energía se cobra en tres niveles: Básico (el más barato), Intermedio y Excedente. Según la metodología de la , cada escalón tiene un precio distinto; al pasar al nivel "excedente", el costo por cada adicional se dispara, incluso antes de entrar a la Revisión del número de medidor y lectura: Es vital cotejar que la "Lectura Actual" menos la "Lectura Anterior" coincida con los kWh facturados en la gráfica para descartar errores administrativos.

¿Sabes cómo leer tu recibo de luz? Aquí te explicamos paso a paso

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Estrategias de control para mantener el subsidio gubernamental

La permanencia en una tarifa subsidiada requiere de una gestión activa de la carga eléctrica en el hogar. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), la mayor parte del consumo excesivo proviene de equipos con fallas en el aislamiento o del uso indiscriminado de dispositivos de alto impacto. La atribución de un cobro elevado no siempre es responsabilidad de la red, sino de la eficiencia de los aparatos conectados.

Para recuperar o mantener el beneficio del subsidio, se recomienda realizar auditorías domésticas periódicas. Esto incluye la sustitución de lámparas incandescentes por tecnología LED con sello FIDE y la desconexión de aparatos que realizan consumo pasivo.

Según los criterios técnicos de la Secretaría de Energía (SENER), si un usuario ya se encuentra en tarifa DAC, solo podrá regresar a la tarifa subsidiada si logra reducir su consumo promedio mensual por debajo del límite de su localidad durante seis bimestres consecutivos. La disciplina en el seguimiento de la gráfica de consumo es, por tanto, la única vía para garantizar una facturación justa y sostenible.

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