Pensiones Bienestar 2026: ¿qué letra recibe su depósito HOY, 13 de mayo?; entérate aquí

Las dispersiones de las Pensiones para el Bienestar 2026 se continúan realizando parcialmente durante mayo. Estos pagos corresponden al tercer bimestre del año, es decir, mayo-junio.

Cada Programa del Bienestar tiene el objetivo de brindar ayuda económica a un sector específico y vulnerable de la población. Estos apoyos son una importante fuente de financiamiento para millones de familias en México, quienes los ocupan para comprar medicamentos, despensa, pagar servicios, entre otros.

A 2026 cada programa ofrece la cantidad de:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Lee también Reparto de utilidades 2026: ¿tengo derecho al pago si me despidieron o renuncié?; esto se sabe

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién recibe su depósito HOY, 13 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este miércoles 13 de mayo le corresponde recibir su depósito a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras H, I, J o K.

Los pagos comenzaron a realizarse de manera escalonada el pasado 4 de mayo y se espera lograr la cobertura completa de derechohabientes para el próximo miércoles 27 de mayo. En los siguientes días los beneficiarios de estos programas continuarán recibiendo sus depósitos en el siguiente orden:

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

Lee también ¿Cómo hacer un aromatizante natural para el coche?; mejora el ambiente de tu auto

Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

Es importante recalcar que el dinero se deposita directamente a las cuentas de cada beneficiario y puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o bien, utilizando la tarjeta para pagar en negocios, tiendas y establecimientos que acepten este método.

También te interesará:

¿Cómo ahuyentar alacranes de forma segura y natural?; Guía de remedios caseros efectivos

¿Cómo limpiar el arenero de tu gato correctamente?; pasos y consejos

Pilates en casa: 3 ejercicios para reducir la flacidez en los brazos; elimina las “alas de murciélago”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu