Más Información

Pilates en casa: 3 ejercicios para reducir la flacidez en los brazos; elimina las “alas de murciélago”

Pilates en casa: 3 ejercicios para reducir la flacidez en los brazos; elimina las “alas de murciélago”

Registro de celulares en México: ¿debo registrar mi número si vivo en el extranjero?; esto se sabe

Registro de celulares en México: ¿debo registrar mi número si vivo en el extranjero?; esto se sabe

¿Para qué sirve colgar una bolsita con romero en el clóset?; conoce los beneficios de este truco casero

¿Para qué sirve colgar una bolsita con romero en el clóset?; conoce los beneficios de este truco casero

LEGO cambia su límite de edad de 99 a 100 años; rinde homenaje al naturalista David Attenborough

LEGO cambia su límite de edad de 99 a 100 años; rinde homenaje al naturalista David Attenborough

El truco para evitar que los guantes de goma huelan mal; así puedes eliminar bacterias y humedad

El truco para evitar que los guantes de goma huelan mal; así puedes eliminar bacterias y humedad

Las llamadas “alas de murciélago”, como se conoce popularmente a la en la parte inferior de los brazos, suelen ser una de las preocupaciones estéticas más comunes entre las mujeres. Afortunadamente, existen rutinas simples y efectivas para tonificar esta zona sin necesidad de acudir al gimnasio.

Practicar puede ayudarte a fortalecer los músculos de esta parte del cuerpo, además de mejorar la postura y darles mayor fuerza y por ello, a continuación te diremos cuáles son los ejercicios que puedes realizar en casa que son ideales para reafirmar el músculo.

Leer también:

Ejercicios para brazos. Foto: Freepik
Ejercicios para brazos. Foto: Freepik

3 ejercicios de Pilates para quitar las “alas de murciélago”

Al tratarse de movimientos de bajo impacto, estos ejercicios de Pilates ayudan a reducir la flacidez progresivamente y mejorar la fuerza en los brazos.

1. Círculos de brazos

Este movimiento activa los músculos de los brazos y mejora la resistencia muscular, tonificando hombros y tríceps.

Cómo hacerlo:

  • Ponte de pie con la espalda recta.
  • Extiende ambos brazos hacia los lados a la altura de los hombros.
  • Realiza pequeños círculos hacia adelante durante 30 segundos.
  • Después cambia de dirección.

Leer también:

Con este ejercicio mejorarás la movilidad de tu día a día. Foto: Pexels
Con este ejercicio mejorarás la movilidad de tu día a día. Foto: Pexels

2. Fondos de tríceps en silla

Los fondos son uno de los mejores ejercicios para combatir las alas de murciélago al fortalecer los tríceps, la zona donde suele aparecer la flacidez

Paso a paso:

  • Coloca las manos en el borde de una silla firme.
  • Estira las piernas hacia adelante.
  • Baja lentamente flexionando los codos y vuelve a subir.

3. Plancha con toque de hombros

La plancha es un ejercicio completo que también ayuda a fortalecer brazos y abdomen, además ayuda a mejora el equilibrio y la estabilidad corporal.

Cómo realizarla:

  • Colócate en posición de plancha alta.
  • Mantén el abdomen firme y la espalda recta.
  • Toca un hombro con la mano contraria y alterna los movimientos.
Descubre los beneficios de hacer planchas. Foto: Canva
Descubre los beneficios de hacer planchas. Foto: Canva

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]