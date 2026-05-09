Pilates en casa: 3 ejercicios para reducir la flacidez en los brazos; elimina las “alas de murciélago”

Las llamadas “alas de murciélago”, como se conoce popularmente a la flacidez en la parte inferior de los brazos, suelen ser una de las preocupaciones estéticas más comunes entre las mujeres. Afortunadamente, existen rutinas simples y efectivas para tonificar esta zona sin necesidad de acudir al gimnasio.

Practicar Pilates en casa puede ayudarte a fortalecer los músculos de esta parte del cuerpo, además de mejorar la postura y darles mayor fuerza y por ello, a continuación te diremos cuáles son los ejercicios que puedes realizar en casa que son ideales para reafirmar el músculo.

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Ejercicios para brazos. Foto: Freepik

3 ejercicios de Pilates para quitar las “alas de murciélago”

Al tratarse de movimientos de bajo impacto, estos ejercicios de Pilates ayudan a reducir la flacidez progresivamente y mejorar la fuerza en los brazos.

1. Círculos de brazos

Este movimiento activa los músculos de los brazos y mejora la resistencia muscular, tonificando hombros y tríceps.

Cómo hacerlo:

Ponte de pie con la espalda recta.

Extiende ambos brazos hacia los lados a la altura de los hombros.

Realiza pequeños círculos hacia adelante durante 30 segundos.

Después cambia de dirección.

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Con este ejercicio mejorarás la movilidad de tu día a día. Foto: Pexels

2. Fondos de tríceps en silla

Los fondos son uno de los mejores ejercicios para combatir las alas de murciélago al fortalecer los tríceps, la zona donde suele aparecer la flacidez

Paso a paso:

Coloca las manos en el borde de una silla firme.

Estira las piernas hacia adelante.

Baja lentamente flexionando los codos y vuelve a subir.

3. Plancha con toque de hombros

La plancha es un ejercicio completo que también ayuda a fortalecer brazos y abdomen, además ayuda a mejora el equilibrio y la estabilidad corporal.

Cómo realizarla:

Colócate en posición de plancha alta.

Mantén el abdomen firme y la espalda recta.

Toca un hombro con la mano contraria y alterna los movimientos.

Descubre los beneficios de hacer planchas. Foto: Canva

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