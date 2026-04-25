Pilates en casa: 5 ejercicios matutinos para iniciar el día; así puedes fortalecer tu cuerpo

Comenzar el día con movimiento es una de las mejores decisiones para mejorar tu bienestar y en ese sentido, realizar Pilates en casa se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan una rutina efectiva, sin impacto y fácil de adaptar.

Incorporar ejercicios matutinos a tu rutina ayuda a activar el cuerpo para aguantar en el día a día y también mejora aspectos físicos como la postura, la flexibilidad.

Si quieres fortalecer tu cuerpo en casa, a continuación te presentamos una rutina sencilla con cinco ejercicios que puedes realizar en pocos minutos.

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Pilates en casa. Foto: Freepik

5 ejercicios matutinos de Pilates

Practicar Pilates en casa por la mañana permite activar los músculos, mejorar la circulación, además los ejercicios de bajo impacto son ideales para evitar lesiones y comenzar con energía sin exigir demasiado al organismo.

A continuación, te compartimos 5 ejercicios de Pilates en casa que puedes realizar al despertar:

1. Respiración consciente

Antes de iniciar, dedica unos minutos a la respiración. Inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca. Este paso es clave en el Pilates en casa, ya que ayuda a conectar mente y cuerpo.

2. El “Roll-up”

Como su nombre lo indica, este clásico del Pilates consiste en enrollarse sobre la superficie, conservar esa postura durante algunos segundos y, posteriormente estirar todo el cuerpo. El ejercicio se encarga de activar el abdomen y descontracturar los huesos.

3. El nadador

Esta postura se realiza con el cuerpo extendido boca abajo, elevando brazos y piernas y tratando de alternar movimientos hacia arriba y abajo. La clave es encontrar el balance en torso, activando el abdomen.

Pilates en casa. Foto: Vitonica Studio

4. Puente de glúteos

Eleva la cadera desde el suelo de forma controlada y mantén la posición unos segundos. Este ejercicio fortalece la zona lumbar y los glúteos.

5. Postura de cobra

Apoya manos firmes en el suelo y mira hacia arriba levantando el pecho, mientras el resto del cuerpo permanece estirado . Este ejercicio activa el core sin generar impacto, lo que lo hace perfecto para iniciar tu rutina

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Pilates. Fuente: Freepik

Beneficios del Pilates en casa

Incorporar Pilates en casa en tu rutina diaria ofrece múltiples beneficios. Entre los principales destacan:

Mejora la postura y reduce dolores de espalda.

Fortalece músculos sin necesidad de equipo.

Aumenta la flexibilidad y el equilibrio.

Reduce el estrés y mejora el enfoque mental.

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