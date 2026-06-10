Los periodistas León Krauze, Luis Cárdenas, Mario Maldonado y Raúl Sarmiento abordaron las espectativas de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, la cual arranca en el Estadio Ciudad de México este 11 de junio con el partido inaugural México contra Sudáfrica.

Mario Maldonado, periodista especializado en finanzas, consideró que el Mundial 2026 será "uno de los más rentables de la historia para la FIFA", pero con beneficios limitados para la mayoría de los mexicanos.

Calificó esta edición de la Copa del Mundo como "uno de los mundiales más desangelados", al señalar que, a unas horas de la inauguración en territorio nacional, el país atraviesa diversos acontecimientos que han mermado el entusiasmo que tradicionalmente acompaña a este tipo de eventos deportivos.

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Desde el ámbito económico, sostuvo que las cifras de inversión pública tampoco reflejan un panorama especialmente alentador. Indicó que se estima una inversión cercana a 3 mil 200 millones de dólares, mientras que la derrama económica proyectada rondaría apenas entre 0.2 y 0.3 por ciento, un impacto que consideró menor frente a las expectativas generadas.

Maldonado afirmó que existe un desánimo generalizado, alimentado por factores como la venta de boletos, las movilizaciones sociales, el reducido número de partidos que se disputarán en México y la limitada derrama económica que dejará el torneo.

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Añadió que incluso algunos negocios se han visto afectados por los costos que implica transmitir los encuentros del Mundial, debido a los pagos exigidos por la FIFA, lo que, a su juicio, convierte a esta justa deportiva en un evento menos rentable para comerciantes y establecimientos locales.

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"El Mundial está muy por debajo de los pronósticos", aseguró el periodista, quien señaló que, pese a la expectativa por lo que pueda ocurrir en los próximos días tanto en el terreno político como económico, el ambiente previo al arranque del torneo se percibe apagado en comparación con otras ediciones.

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Finalmente, sostuvo que el Mundial 2026 parece estar diseñado principalmente bajo una lógica económica que beneficia a unos cuantos. "El Mundial no es realmente para la gente en general, más allá de quienes pueden pagar un boleto, sino que se diseñó con un objetivo económico para pocos", concluyó.

A pesar de que, de acuerdo con él, no sabe nada acerca de futbol, Luis Cárdenas comentó que algo que le apasiona de las Copas del Mundo es el entorno social. "Se empieza a sentir un ambiente mucho más festivo desde ayer, porque en los últimos días se ha vivido un ambiente muy tenso", comentó.

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Lo anterior debido a los diferentes bloqueos y manifestaciones hechas en la Ciudad de México, de forma principal por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). "Me da mucha tristeza el ambiente del Centro Histórico de la Ciudad de México por el hecho de que no puedas entrar a tu Zócalo. Nos está fregando a todos como ciudadanos", declaró.

"¿Por qué si tuvimos ocho años para hacerlo, para poder llegar y presentar algo digno ante el mundo, ¿por qué no lo hicimos? México es mucho más que esto. No somos unos malhechotes, mediocres, que les gusta hacer las cosas al aventón", dijo acerca de la organización de dicho evento deportivo en el país.

El programa completo de Con los de Casa puede verse a continuación:

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