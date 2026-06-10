La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha “adaptado” su protesta en vísperas de la celebración del Mundial de Futbol 2026 que se realizará en México, en donde integrantes del magisterio han cerrado avenidas principales y jugado “cascaritas” para exigir el cumplimiento total de sus peticiones.

La CNTE inició un paro nacional el pasado lunes 1 de junio y desde entonces mantiene un plantón permanente sobre la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, además de realizar bloqueos, marchas y acciones de protesta en distintas entidades del país.

Bajo consignas como “si no hay solución no rodará el balón”, los maestros han denunciado una cerrazón del gobierno federal para escuchar y atender sus exigencias, razón por la cual han advertido que podrían reforzar el plantón y beneficiarse con la atención mediática que se dará al país con motivo del evento internacional de la FIFA.

Maestros de la CNTE realizan una cascarita en el cierre de Bucareli y Reforma el lunes 8 de junio de 2026. Foto: Juan Boites/ EL UNIVERSAL

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Entre sus principales demandas se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, solicitud que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reconocido que no puede consolidarse por falta de recursos.

Asimismo, el magisterio exige el retorno a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y mejoras salariales y laborales.

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🔴 Integrantes de la CNTE realizan un partido de futbol durante su manifestación sobre Avenida Paseo de la Reforma.



📹 #VIDEO: @lalodinaa | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/GB6ThYHc2G — El Universal (@El_Universal_Mx) June 5, 2026

El viernes 5 de junio, integrantes de la CNTE realizaron un partido de futbol durante su manifestación sobre Avenida Paseo de la Reforma. Esta forma de protesta ha continuado durante distintos puntos de la capital en los días posteriores.

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Apenas ayer, martes 9 de junio, se organizó una “cascarita” frente a la torre de El Caballito. Esto fue replicado hoy 10 de junio, en la misma área, mientras esperan la resolución de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob).

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Ante las movilizaciones, dependencias federales como la SEP han señalado que “no es necesario hacer este tipo de manifestaciones”, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha hecho llamados a protestar en paz y sin actos de violencia.

⚽️ La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) organiza una "cascarita" frente a El Caballito#VIDEO: @sharonmercado57 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/iUrwCrHLGt — El Universal (@El_Universal_Mx) June 8, 2026

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