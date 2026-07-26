Alejandra Guzmán tuvo que disculparse con Frida Sofía después de que, en la conferencia donde anunció “Los que nos quedamos”, en mayo pasado, habló del supuesto embarazo de su hija y dijo que estaba encantada con la idea de ser abuela.

El detalle es que a la nieta de Silvia Pinal no le cayó en gracia que su madre ventilara su vida privada, y menos con una versión falsa. “Me llamó y me dijo que no estaba embarazada y yo por hacerle caso a una amiga chismosa”, nos contó La Guzmán, quien reconoció que ahí entendió que no debía hablar.

La cantante admitió que sintió algo parecido a lo que ella misma ha vivido cuando su padre habla de su vida. Por eso, dijo, pidió disculpas a Frida aunque acepta que la reconciliación familiar llevará tiempo.

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Cecilia Suárez se divierte con Francisco Franco… pero en la cafetería

Si hay algo que Cecilia Suárez goza despiadadamente a costa de su amigo Francisco Franco, director de cine y teatro, es decir su nombre en una conocida cadena de café en Madrid, ciudad donde ella radica.

La razón es sencilla: el realizador de “Tercera llamada” y “Locas de amor” se llama igual que el dictador que gobernó España durante décadas. “Me he divertido mucho”, comenta la actriz, a quien la coincidencia todavía le da material para bromear.

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Por cierto, durante su paso por el Guanajuato International Film Festival, Cecilia tuvo que cancelar algunas entrevistas por falta de tiempo y reducir la duración de su master class.

Cecilia combina trabajos en México y España. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL.

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A los nietos de María Victoria les piden no colgarse de ella

La familia de María Victoria ya habría hablado con sus nietos más jóvenes, Pablo, Luche y Emilio, pues no todos estarían de acuerdo en que hablen tanto de su abuelita cuando son entrevistados por su proyecto musical, Cumbia Pedregal.

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Según cuenta Daniel, su hermano mayor y también músico, nunca se les ha prohibido responder cuando les preguntan por la actriz. Sin embargo, tanto él como otros miembros de la familia consideran que no sería lo más adecuado “colgarse” de María Victoria para impulsar el proyecto.

La cosa es delicada: llevar el apellido y la historia de una figura como ella abre puertas, pero también obliga a saber cuándo mencionarla y cuándo dejar que la música camine sola.

Foto: Instagram oficial.

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