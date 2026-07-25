Desde el techo de un camión de helados, Billie Joe Armstrong sorprendió este viernes a los asistentes de la Comic-Con de San Diego al ofrecer un concierto sorpresa junto a Green Day como parte de la promoción de "Nimrods", su próxima película biográfica.

El vocalista interpretó "Basket Case" cerca del Petco Park, donde decenas de fanáticos se reunieron para cantar y disfrutar de la presentación.

De acuerdo con medios estadounidenses, durante la activación se repartieron helados temáticos y se lanzaron camisetas con el nombre de la producción al público.

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En el evento también estuvieron presentes los actores Mason Thames y Jenna Fischer, quienes forman parte del elenco de "Nimrods". Fischer es conocida por interpretar a Pam Beesly en la serie "The Office".

Mientras Armstrong encabezaba la presentación, sus compañeros de banda, Mike Dirnt y Tré Cool, se encargaron de repartir los helados.

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"Nimrods", dirigida por Lee Kirk y protagonizada por Mason Thames, tiene previsto estrenarse el próximo 14 de agosto en Estados Unidos.

Yesterday’s promo for @nimrodsmovie was something else. Billie Joe climbed on top of the ice cream truck and played an acoustic version of One of My Lies 💚🤘#greenday #nimrodsmovie #billiejoearmstrong pic.twitter.com/B8xHq9g5pI — Green Day Italy (@GreenDayItaly_) July 25, 2026

La Comic-Con de San Diego concluirá este domingo 26 de julio.

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