Espectáculos | 25-07-26 | 17:04 | Actualizada | 25-07-26 | 17:07 |

Desde el techo de un camión de helados, sorprendió este viernes a los asistentes de la de San Diego al ofrecer un concierto sorpresa junto a como parte de la promoción de "Nimrods", su próxima película biográfica.

El vocalista interpretó "Basket Case" cerca del Petco Park, donde decenas de fanáticos se reunieron para cantar y disfrutar de la presentación.

De acuerdo con medios estadounidenses, durante la activación se repartieron helados temáticos y se lanzaron camisetas con el nombre de la producción al público.

Lee también

En el evento también estuvieron presentes los actores Mason Thames y Jenna Fischer, quienes forman parte del elenco de "Nimrods". Fischer es conocida por interpretar a Pam Beesly en la serie "The Office".

Mientras Armstrong encabezaba la presentación, sus compañeros de banda, Mike Dirnt y Tré Cool, se encargaron de repartir los helados.

[Publicidad]

"Nimrods", dirigida por Lee Kirk y protagonizada por Mason Thames, tiene previsto estrenarse el próximo 14 de agosto en Estados Unidos.

La Comic-Con de San Diego concluirá este domingo 26 de julio.

Lee también

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]