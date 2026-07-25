Culiacán, Sin. - A dos años del asesinato del político y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue celebrada una misa en su memoria, en la que su viuda, Angelica Diaz Quiñonez, mantuvo la confianza de que su homicidio va a ser esclarecido y se va a castigar a los responsables.

En la memoria del diputado federal electo y fundador del Partido Sinaloense, familiares, amigos y militantes de dicho instituto político celebraron un evento religioso para honrar su memoria y recordarlo por su larga trayectoria en la vida académica, empresarial y política en el estado.

Los asistentes al homenaje póstumo, evocaron las acciones del finado Cuén Ojeda, quien hace dos años fue privado de la vida, en un hecho controversial, en el que se cuestionó que este haya derivado de un supuesto intento de despojo violento de su camioneta, en una estación de gasolina, de la salida norte de la capital del estado.

Al término de la ceremonia religiosa, en el templo “El Santuario”, su viuda, la hoy diputada local por el Partido Sinaloense, Angélica Díaz, emitió un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño y reconocimiento que su familia ha recibido a lo largo de los últimos dos años.

Lee también Rescatan a joven víctima de secuestro virtual en Guamúchil, Sinaloa; su familia pagó 15 mil pesos como rescate

Su viuda, la hoy diputada local por el Partido Sinaloense, Angélica Díaz, al término de la ceremonia emitió un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño. | Foto: Cortesía.

En su mensaje, dejó claro que no tienen más detalles de las investigaciones que se llevan a cabo, por lo que espera que su muerte sea esclarecida a la brevedad posible, ya que las autoridades competentes tienen el compromiso de ir a fondo.

[Publicidad]

La versión que dio a conocer la entonces fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñonez, fue en el sentido de que en un expendio de gasolina que se ubica, en la comunidad de La Presita, a la salida norte de Culiacán, el origen de la muerte de Cuén Ojeda, fue que éste forcejeó con un hombre armado que intentó despojarlo de la camioneta en que viajaba.

Detalló que la víctima, en compañía del joven, Fausto Ernesto “N”, el día de los hechos, viajó a una finca rural, en el condado de San Francisco, para entrevistarse con sus abogados para ventilar varios asuntos pendientes, pero estos no se presentaron, por lo que al retornar a Culiacán, pasaron a cargar combustible.

Sin embargo, un informe que divulgó la Fiscalía General de la República, la cual atrajo la investigación del asesinato, documentó una serie de inconsistencias que pusieron en duda la versión de que se trató de un intento de despojo violento de un vehículo.

[Publicidad]

Tras atraer la investigación del asesinato, la FGR documenta una serie de inconsistencias. | Foto: Cortesía.

Lee también Madre de Carlos Emilio denuncia prohibición para participar vía remota en audiencia por desaparición de su hijo; fue notificada con menos de 24 horas

Las autoridades federales observaron que en la necropsia que se le practicó al cuerpo de Cuén Ojeda, a la una de la mañana del día 26 de julio del 2024, se determinó que tenía dos horas de fallecido y no se acreditó que presentara un hematoma en la cabeza.

En el comunicado oficial que emitió, se asentó que en la necropsia no se establecieron de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.

[Publicidad]

En el dictamen de la autoridad federal, se precisa que el cuerpo recibió cuatro disparos en las piernas, pero en el video captado en la gasolinera, se tiene el sonido de un solo disparo y los tres empleados del establecimiento no refieren haber escuchado disparos.

En el documento divulgado, la Fiscalía General de la República precisa que no se identifica con precisión la fisonomía de los ocupantes de la camioneta y no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo.

También se hace notar que, pese a que existen manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay peritajes, ni determinaciones al respecto, ni las autoridades involucradas en este hecho no cumplieron con las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración, contraria a la práctica criminalística sobre la investigación del homicidio.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr