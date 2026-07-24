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Culiacán. - En el Valle del Carrizo, en el municipio de Ahome, se denunció que un vecino molesto porque tres perros ingresaron a su hogar y causaron daños, tomó una pistola y les disparó en varias ocasiones, uno de los animalitos murió en el lugar de los hechos y dos más resultaron con lesiones.
Según los datos que se han divulgado en las redes sociales, el presunto responsable del ataque de los perritos es Paul “N”, vecino del ejido Jesús García, de la sindicatura del Valle del Carrizo, por lo que se denunció el hecho y se pide justicia.
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Por lo que se conoce esta persona se quejó en diversas ocasiones que los perros ingresaban a su casa sin control y le causaban daños, por lo que tomó un arma y les disparó. Uno de ellos murió a causa de las heridas que presentó y dos más resultaron lesionados, por lo que vecinos los auxiliaron para que fueran atendidos por un veterinario.
Los vecinos del ejido Jesús García comentaron que el presunto agresor es hijo de un político de esa zona, al que identificaron con el nombre de Ramón “N”, por lo que el dueño de los perritos, Ramón Castro, presentó la denuncia por crueldad animal.
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