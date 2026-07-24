La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo durante un operativo realizado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por medio de un comunicado, la Sedena destacó que en estas acciones tomaron parte las Comandancias de la Cuarta Región y la Octava Zona Militar, así como personal de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Física de Pemex.

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En este operativo se aseguraron un inmueble, 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas y ocho motobombas.

Además, se incautaron once tanques móviles de almacenamiento (Frac Tanks), siete tanques verticales de almacenamiento, tres generadores de energía eléctrica y un remolque tipo plataforma.

Foto: Especial

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa, autoridad que continuará con las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

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La Sedena destacó que estas acciones se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, con el propósito de contribuir a la preservación de la paz, el orden y la seguridad de la población.

Finalmente, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional reiteraron su compromiso de combatir las actividades de la delincuencia organizada y de salvaguardar la paz y la seguridad de las familias mexicanas.

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