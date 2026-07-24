San Luis Río Colorado. - Autoridades federales, estatales y municipales aseguraron un arsenal integrado por 81 armas largas, entre ellas cuatro ametralladoras, además de 274 mil 800 cartuchos útiles, durante un operativo realizado en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado.

El decomiso fue resultado de recorridos de seguridad y de un cateo autorizado por un juez, informaron autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad.

Durante la intervención también fue asegurado un inmueble, una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2025 con reporte de robo y 128 cargadores para armas de fuego.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas como resultado del operativo. Todo el armamento, el vehículo y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con actividades del crimen organizado.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Mando Policial Único de San Luis Río Colorado, la Policía Estatal de Seguridad Pública y el resto de las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

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El mandatario estatal afirmó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno continuará para reforzar las acciones de seguridad y combatir a los grupos delictivos que operan en la región fronteriza.

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