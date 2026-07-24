La embajada estadounidense informó que el general Greg Guillot, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de Estados Unidos, visitó Veracruz, donde abordó temas estratégicos de Seguridad.

En su visita a nuestro país el 22 de julio, el general Guillot se reunió con el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, y con el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales.

El Comando Norte señaló que esta serie de "encuentros estratégicos" marca un hito significativo en la relación bilateral de defensa.

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Comando Norte de EU revisa con Sedena y Marina temas de seguridad (24/07/2026). Foto: Especial

"Los líderes abordaron temas estratégicos clave, como el entrenamiento especializado en operaciones especiales y contra cárteles, el intercambio de información y la cooperación en protección de fuerzas en relación con los sistemas aéreos no tripulados y las mejores maneras de contrarrestarlos", expuso.

También revisaron la Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte y otras iniciativas de seguridad regional.

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El Comando Norte indicó que los altos mandos militares han transformado una sólida colaboración profesional en un extraordinario vínculo personal.

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"Esta relación sienta las bases para ampliar la colaboración militar a nuevas áreas estratégicas", señaló.

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"La seguridad de Norteamérica depende en gran medida de la solidez de las alianzas y de nuestra capacidad para operar con un propósito común", declaró el general Guillot.

"Los encuentros que mantuvimos aquí en Veracruz ponen de manifiesto nuestra profunda confianza mutua y nuestro compromiso de abordar los complejos desafíos regionales junto con nuestros socios mexicanos", añadió.

Ambas partes reiteraron el compromiso de fortalecer la cooperación para defender América del Norte, "al tiempo que reforzaban la confianza mutua, el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la responsabilidad compartida y diferenciada".

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