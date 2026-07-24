Mérida, Yuc.- Yucatán fue reconocido como el estado con el mejor desempeño del país en la administración del gasto público, al ubicarse en el primer lugar del Diagnóstico del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 2026, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En esta evaluación, el estado alcanzó una calificación de 97.9 puntos de un máximo de 100, lo que le permitió obtener un nivel de avance catalogado como "muy alto" y colocarse por encima del resto de las 31 entidades federativas, según la plataforma Transparencia Presupuestaria.

La evaluación federal mide la manera en que los gobiernos estatales planean, administran, supervisan y evalúan el uso de los recursos públicos, con el propósito de verificar que el presupuesto se traduzca en resultados concretos para la población.

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Con este resultado, Yucatán se posicionó como la entidad mejor calificada del país, superando a Guanajuato, que obtuvo 96.2 puntos, y a Baja California, con 92.2, estados que ocuparon el segundo y tercer lugar del ranking nacional.

El diagnóstico de la Secretaría de Hacienda analiza diversos componentes de la administración pública, entre ellos la planeación de programas, la integración y ejercicio del presupuesto, el monitoreo de resultados, la evaluación del desempeño y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

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“Las finanzas públicas estatales están sostenidas en informes trimestrales presentados ante el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, que integra a representantes del sector productivo y de la sociedad civil, bajo un esquema de rendición de cuentas permanente”, afirmó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez.

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