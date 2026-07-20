El Ayuntamiento de Mérida obtuvo por primera vez en su historia la máxima calificación crediticia nacional HR AAA, otorgada por la agencia HR Ratings, con lo que se posiciona entre los municipios con mayor solidez financiera del país, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

La presidenta municipal señaló que esta evaluación reconoce la disciplina en el manejo de los recursos públicos, la austeridad y el trabajo en equipo, además de reflejar la capacidad del municipio para cumplir puntualmente con sus obligaciones financieras.

Patrón Laviada destacó que el reconocimiento es resultado de una política permanente de disciplina financiera, una administración eficiente del presupuesto y una adecuada planeación, sin recurrir al incremento de impuestos para la ciudadanía.

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"Es un honor para nosotros, porque habla del trabajo que se ha hecho con disciplina financiera, ahorros internos y trabajo en equipo. Son pocas las ciudades del país que cuentan con esta calificación, por eso estamos muy orgullosos de que Mérida dé esta certeza de ser una ciudad bien administrada y bien gobernada", afirmó.

La alcaldesa explicó que el fortalecimiento de las finanzas municipales se logró mediante decisiones como mantener sin aumento el impuesto predial durante los últimos dos años, reducir la deuda pública, mejorar la recaudación a través de la regularización de contribuyentes morosos y mantener un estricto control del gasto.

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"Esta calificación no solo confirma que el ayuntamiento mantiene finanzas sanas y ordenadas, sino que refleja una administración responsable de los recursos que aportan los ciudadanos, privilegiando la eficiencia del gasto público y evitando generar nuevas cargas para las familias meridanas", subrayó.

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Por su parte, la directora de Tesorería y Finanzas, Marisol Cen Caamal, explicó que la calificación HR AAA representa el nivel más alto dentro de la escala de HR Ratings, lo que significa que el municipio cuenta con la máxima capacidad para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros.

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Añadió que esta evaluación brinda certeza sobre el manejo responsable de los recursos públicos y, en caso de requerirse financiamiento para obras estratégicas, permitiría acceder a mejores condiciones crediticias, con menores costos y mayor protección para las finanzas municipales.

Finalmente, el Ayuntamiento de Mérida reiteró que continuará trabajando bajo principios de orden, transparencia, eficiencia y responsabilidad financiera para fortalecer las finanzas públicas y garantizar mejores obras y servicios para la población.

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