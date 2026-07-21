La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, encabezó este lunes una reunión de trabajo con autoridades del gobierno federal en materia de seguridad, con el fin de iniciar los trabajos para el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

De acuerdo con fuentes del instituto, de la reunión estuvieron enteradas todas las consejerías, pero no se les invitó a participar, a pesar de que en ella se trataría ya el tema de la Comisión de Verificación de Candidaturas, en el que varios consejeros han reclamado el retraso.

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