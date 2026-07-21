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El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, fabricante de los tratamientos contra la obesidad y la diabetes Wegovy y Ozempic, anunció una demanda en Estados Unidos contra su principal competidor, el laboratorio estadounidense Eli Lilly, por "publicidad engañosa".
La compañía danesa denuncia "una campaña publicitaria nacional engañosa que genera confusión entre los consumidores al utilizar estudios obsoletos para comparar las dosis inyectables más altas de los medicamentos de Lilly con dosis más bajas de los fármacos inyectables de Novo Nordisk destinados al tratamiento de la obesidad y la diabetes de tipo 2", señala en su comunicado.
Novo Nordisk critica las comparaciones de sus tratamientos con los medicamentos estrella de su competidor estadounidense, Mounjaro y Zepbound.
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Novo Nordisk ha desarrollado una molécula, el semaglutida, mientras que el laboratorio estadounidense Eli Lilly ha creado la molécula tirzepatida.
El grupo danés cita en particular una campaña publicitaria basada en una comparación, según él "obsoleta", entre Zepbound y Wegovy, al no mencionar la dosis más alta de Wegovy.
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Los tratamientos contra la obesidad imitan una hormona secretada por los intestinos, el GLP-1. Pueden utilizarse para perder peso o para tratar la diabetes de tipo 2, la más extendida.
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mcc
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