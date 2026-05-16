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enfrenta retos de salud cada vez más complejos por el envejecimiento de la población, el aumento de la obesidad y la acumulación de enfermedades y factores de riesgo que impactan de manera desigual a las distintas regiones del país, advirtió la coordinadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (), Marcela Agudelo Botero.

Durante el seminario Determinantes Urbanas de la Salud y el Bienestar, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la explicó que las transiciones epidemiológicas, demográfica y nutricional registradas en las últimas décadas han modificado los perfiles de riesgo de la población.

Indicó que el envejecimiento y la obesidad son dos de los principales desafíos sanitarios del país y recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, alrededor de 37 por ciento de las personas mayores de 20 años vive con obesidad.

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Agudelo Botero señaló que México enfrenta problemas de salud simultáneos y diferenciados según las condiciones sociales y territoriales, por lo que consideró indispensable que las políticas públicas y los modelos de atención incorporen estas desigualdades.

Explicó que, de acuerdo con estudios del CIPPS, en México y América Latina no existe un reemplazo de enfermedades, sino una acumulación de riesgos a lo largo de la vida que incrementa la presión sobre los sistemas de salud y genera impactos individuales, familiares y económicos.

La académica detalló que el análisis se basa en datos del estudio Global Burden of Disease (GBD), una investigación internacional que mide la carga de enfermedad, lesiones y factores de riesgo en distintas poblaciones mediante indicadores comparables y sistemáticos.

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Precisó que este estudio abarca el periodo de 1990 a 2023, incluye información de 204 países y territorios, y analiza más de 300 padecimientos y 80 factores de riesgo con desagregación por edad, sexo y territorio.

No obstante, advirtió que aunque las estimaciones del GBD ofrecen herramientas útiles para comprender la situación sanitaria, también presentan limitaciones relacionadas con errores de medición, subregistro y variaciones en la calidad de las fuentes de información.

Para el caso mexicano, Marcela Agudelo y su equipo analizaron la llamada “triple carga” de la enfermedad, concepto que agrupa padecimientos transmisibles, no transmisibles y lesiones, con el objetivo de medir el impacto total de estos problemas sobre la mortalidad y la calidad de vida de la población.

La especialista participó con la ponencia “Inequidades territoriales en acceso y calidad de la atención a la salud en México: evidencia desde indicadores de desempeño y carga de la enfermedad”.

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