En la conferencia “Los ecos del universo: la primera sinfonía”, el investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Alejandro Avilés, hablará de ciertas huellas que ha dejado el universo: “Cuando se observa el universo, la distribución de galaxias que aparentemente son aleatorias, se empieza a hacer estadísticas y uno se da cuenta que no son tan aleatorias. Estas no aleatoriedades son sutiles, pero clarísimas”.

Es importante, dice, saber de dónde vienen y para qué sirven las escalas: “Estas distribuciones que vemos, estas nuevas escalas, estas distribuciones que no son aleatorias en el universo están dictadas. Son huellas del universo en sus inicios, en los primeros 300 mil años de vida. Si el universo tiene 13 mil 700 millones de años, 300 mil es muy poco. El universo era muy niño aún, digamos”.

Al medir esas escalas es posible aprender qué sucedía en el universo temprano: “De eso voy a hablar, de cómo se da esta escala de BAOs, acrónimo en inglés de baryon acoustic oscillations, oscilaciones acústicas de bariones (partículas subatómicas)”, dice el también director de la mesa editorial del DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), proyecto que cartografía el universo y estudia la energía oscura.

La charla de Avilés es hoy en el Centro Cultural Universitario como parte de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia 2026.

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