La Velada del Año VI: Rivers comparte su entrenamiento junto a Lupita Villalobos; prepara su pelea contra RoRo

Este miércoles la creadora de contenido y streamer mexicana de 27 años Samantha Rivera, mejor conocida entre sus seguidores como Rivers, compartió un video en su canal de YouTube, donde muestra más de cerca su proceso de entrenamiento para participar en La Velada del Año VI.

La sexta edición del evento de boxeo digital organizado por el español Ibai Llanos se llevará a cabo el sábado 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja en la ciudad de Sevilla, España. Los combates reunirán a todo tipo de celebridades y se transmitirán de manera gratuita en la plataforma Twitch.

En su participación sobre el ring, la regiomontana se enfrentará a la creadora digital española de 24 años Rocío López Bueno, conocida en redes como RoRo, quien se encuentra entrenando su cuerpo y mente junto a monjes shaolin en un templo de China.

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Rivers se prepara para su pelea en La Velada del Año VI

La youtuber se encuentra preparando su pelea contra RoRo bajo la tutela del entrenador mexicano de 27 años Ronaldo López, conocido en redes como Ronny, quien también participó en la primera edición del evento mexicano de entretenimiento Ring Royale, organizado por Poncho De Nigris.

Samantha compartió una de sus sesiones de entrenamiento con la podcaster sonorense de 36 años Lupita Villalobos. La creadora digital estaba preparándose para su combate contra Kim Shantal en la segunda edición de Supernova Génesis, sin embargo, un lamentable diagnóstico médico la obligó a abandonarlo.

Desde ejercicios de calentamiento hasta dinámicas de acondicionamiento, la streamer compartió algunos momentos clave de su preparación para exigir revancha en España. Al finalizar el entrenamiento también realizaron un sparring, con el fin de evaluar y pulir los movimientos aprendidos.

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Durante este tiempo de preparación, las creadoras practicaron distintos movimientos básicos de boxeo, utilizando la careta y guantes, entre estos ejercicios que destacan el clásico juego de pies, golpes al costal, la defensa, así como algunos golpes uppercut, ganchos y jabs.

"¡Ay me la pasé súper padre! ¡Gracias por ese día! Hay que hacer cosas juntas, Tqm", escribió Villalobos en YouTube, abriendo la posibilidad de futuras colaboraciones entre ambas creadoras. "Wow, con esto confirmamos que Lupita si hubiera ganado en Supernova", escribieron los usuarios.

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