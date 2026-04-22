La Velada del Año VI: Rivers comparte épica foto con “El Canelo” Álvarez; así fue su entrenamiento

Uno de los eventos de entretenimiento digital más esperado por internautas es la Velada del Año VI, el torneo de boxeo español que enfrentará a los streamers y creadores de contenido más populares del momento.

Este año Samy Rivers, una de las campeonas mexicanas en ediciones pasadas, regresará en la Velada del Año VI para enfrentarse a RoRo Bueno, protagonizando una de las peleas más esperadas por los usuarios.

Luego de que la fórmula creada por Ibai Llanos, ha sido replicada por todo el mundo, incluyendo México; la transmisión de la Velada continúa generando expectativa en plataformas como Twitch por sus competidores, así como los shows de artistas internacionales.

Durante la preparación de Rivers para pelear el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, la streamer compartió un entrenamiento en la escuela de box de Eddy Reynoso, el entrenador de “El Canelo” Álvarez.

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El entrenamiento de la mexicana se volvió tendencia en la red. Foto: Instagram

Rivers comparte épica foto junto al “El Canelo” Álvarez

Tras la victoria de RoRo Bueno el año pasado, Rivers desea llevarse el codiciado cinturón de la victoria, por ello sus entrenamientos junto a los mejores son importantes.

“Un Sueño Cumplido”, fue lo que escribió al compartir una foto junto a Saúl “El Canelo” Álvarez, después de entrenar en el mismo gimnasio el pasado lunes, además pudo presenciar uno de sus sparrings.

sueño cumplido, gracias gracias gracias 🥊🇲🇽 🫶🏼 pic.twitter.com/Zg2v6QvYq0 — rivers (@samyriveratv) April 21, 2026

La streamer también se subió al ring para practicar y recibir los mejores consejos de los profesionales y arrasar durante la sexta edición de la Velada del Año.

El entrenamiento de la mexicana se volvió tendencia en la red. Foto: Instagram

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