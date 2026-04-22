Scary Movie 6: ¿Por qué los nuevos pósters de la película están causando furor en redes?; aquí te contamos

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Scary Movie se consagró como una de las sagas de comedia más influyentes de los años 2000, donde un misterioso asesino enmascarado persigue a un grupo de amigos que, además de aterrorizarse, los hace pasar las más épicas aventuras.

Por ello, durante la sexta entrega de la franquicia, además de la nostalgia por el regreso de su elenco original como Ana Faris, Marlon Wayans, Regina Hall y Shawn Wayans, la cinta promete traer de regreso el humor irreverente que parodia al cine contemporáneo.

El estreno de será el próximo 12 de junio y, a pesar de que faltan varias semanas para que llegue a las salas de cine, la película se encuentra causando revuelo en con una serie de pósters que están cargados de referencias a filmes recientes.

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Pósters de Scary Movie 6 desatan furor en redes sociales

Reafirmando el estilo humorístico, los promocionales de Scary Movie 6 desataron la euforia de los fans con su más reciente póster que contiene referencia a la película de Michael Jackson, el cual fue acompañado por el lanzamiento de un nuevo avance donde rinden tributo al Rey del Pop.

Entre otros promocionales que causaron sensación en la red, se encuentra uno que hace referencia a la “Tía Gladys” la villana del éxito taquillero “Weapons”, la cual tendrá su propio Spin-off en el 2028.

Otro póster aclamado por los internautas fue uno que hace alusión a la cinta “Midsommar” y está protagonizado por Marlon Wayans con la frase “Que comiencen las festividades”, desatando múltiples aplausos por los fans del terror psicológico.

¿Qué películas serán parodiadas?

Luego de más de veinte años, los guiños a cintas de terror en Scary Movie 6 continúan generando expectativa, pues prometen volver con mayor intensidad y buen humor para demostrar que siguen siendo una de las franquicias más emblemáticas del género.

  • Viernes 13
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  • Masacre en Texas
  • La Sustancia
  • Longless
  • Sinners
  • M3gan
  • Terrifier 3
  • Chucky, el muñeco diabólico
  • Scream
  • ¡Huye!
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