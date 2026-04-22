CCXP México 2026; guía completa de horarios accesos y objetos permitidos

La Ciudad de México se convierte nuevamente en el epicentro de la industria del entretenimiento con la llegada de la CCXP México 2026.

Este encuentro se ha consolidado como el espacio predilecto para una comunidad que ya no solo busca consumir contenido, sino vivirlo de manera interactiva.

En un momento donde los eventos de entretenimiento transforman la participación de las audiencias, la edición 2026 apuesta por experiencias que trascienden el formato tradicional.

Foto: Especial

Bajo este contexto, uno de los puntos tecnológicos más comentados será la barra robótica de Dos Equis, un sistema donde dos brazos robóticos ejecutan una coreografía precisa para preparar "signature drinks" con combinaciones inesperadas, convirtiendo el servicio de bebidas en un espectáculo visual e instagrameable.

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Escenarios principales y el despliegue de talento internacional

El ADN del evento se mantiene firme a través de sus escenarios principales, diseñados para generar una conexión directa con los fans. El Omelete Stage by Dos Equis funciona como un escenario abierto donde las entrevistas ocurren a pocos metros del público, permitiendo reacciones inmediatas y una cercanía única con los artistas.

Esta dinámica busca elevar la experiencia del asistente, eliminando las barreras tradicionales entre el talento y su audiencia.

Este año, la experiencia está marcada por figuras internacionales que han definido generaciones:

Christopher Lloyd: El legendario actor de cine de culto cuya trayectoria sigue vigente en el imaginario colectivo.

Tom Wlaschiha: Reconocido por su participación en las franquicias televisivas más influyentes de la actualidad.

Bruce Dickinson: Ícono global que logra conectar la narrativa fantástica con la fuerza de la música en vivo.

CCXP desata furor geek en México

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Cronograma de operaciones por jornada

De acuerdo con los protocolos de acceso establecidos para la gestión de recintos de gran capacidad, el evento sigue un esquema de apertura y cierre estrictamente programado.

El calendario de actividades se distribuye de la siguiente manera:

Jueves 23 de abril (Spoiler Night): 18:00 h a 21:00 h. (Acceso exclusivo para poseedores del Epic Pass y acreditaciones especiales).

Viernes 24 de abril: 12:00 h a 21:00 h.

Sábado 25 de abril: 11:00 h a 21:00 h.

Domingo 26 de abril: 11:00 h a 20:00 h.

Es importante recordar que la Spoiler Night del 23 de abril ofrece una ventana de tres horas de actividades preliminares, permitiendo a los usuarios con pases especiales recorrer el Artists' Valley y la Game Island antes de la apertura general.

Se permite el ingreso de cámaras no profesionales y mochilas medianas (recomendadas para las actividades de las marcas), mientras que objetos punzocortantes, réplicas de armas demasiado realistas, sustancias ilícitas y globos de helio están estrictamente prohibidos.

Para facilitar el arribo, el servicio Ticket2Ride ofrece salidas a las 9:00 h desde puntos clave como Santa Fe, Perisur, Condesa y Plaza Lindavista. Al seguir estas recomendaciones y utilizar la aplicación oficial para monitorear horarios en tiempo real, los asistentes aseguran que su paso por la CCXP México 2026 sea tan eficiente como emocionante.

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