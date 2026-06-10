Llegó el momento de que la Selección Mexicana y Sudáfrica jueguen su segundo partido inaugural de una Copa del Mundo, esta vez en territorio azteca, en el imponente estadio Ciudad de México. Más de 80 mil aficionados apoyarán al Tri en el primer juego del Mundial, pero los Bafana Bafana no tienen miedo de ser visitantes.

“Es un gran estadio, que contará con 85 mil mexicanos, pero creo que lo único que le puedo decir a mis jugadores es que se enfoquen en el plan de partido, eso es lo más importante, los 85 mil mexicanos no juegan, sólo gritan, y eso es importante para los locales pero nosotros tenemos que enfocarnos en el juego y si logramos no afectarnos por el ruido, tendremos un buen juego”, aseguró Hugo Broos, director técnico de Sudáfrica, en la previa del partido.

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Con la confianza al máximo en sus jugadores, el estratega belga incluso desestimó otro de los factores que, a priori, benefician al Tri, como es jugar en la altitud de la Ciudad de México, a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

“Quedamos muy felices con nuestra preparación en Pachuca, médicamente 10 días es suficiente para acostumbrarse a la altitud así que estamos listos y no deberíamos tener demasiado problema con eso”, mencionó.

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Broos, que jugó la Copa del Mundo de 1986, sabe que ganar el primer partido de la fase de grupos es fundamental para mantener vivas las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda “y no llegar al segundo con el cuchillo en el cuello”; sin embargo, reconoce que “México es el mejor equipo en el grupo, así que para nosotros será un juego muy difícil, necesitamos estar en nuestro mejor momento y tener un poco de suerte, pero estamos listos para pelear cada pelota durante los 90 minutos”.