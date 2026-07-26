Un tiroteo en el centro de la ciudad estadounidense de Seattle, cerca de la emblemática Aguja Espacial, dejó "múltiples víctimas" durante un festival, incluyendo al menos dos muertos, informó el Seattle Times, que citó a autoridades locales.

"La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas de disparos. Se registraron disparos en el Seattle Center. Habrá más información próximamente. Por favor, evite la zona", avisó el Departamento de Policía de Seattle en X.

Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas o la gravedad de sus heridas, ni compartieron si habían arrestado al presunto atacante.

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Un video muestra a un vendedor de Hawaiian Honey Cones que estaba transmitiendo en vivo cuando comienzan a escucharse disparos y la gente sale corriendo.

Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.



Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2 — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026

Medios locales reportaron que el tiroteo ocurrió cerca de las 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos (01:00 GMT) en la zona del Seattle Center, zona turística y cultural en la que está la Aguja Especial, la torre más emblemática de la ciudad.

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El cuerpo de bomberos informó que atendió a cinco personas en el lugar de los hechos: una mujer de 40 años con heridas leves; y una mujer de 39 años, un niño de 2 años, un hombre de 23 años y una mujer de 56 años, todos ellos trasladados al hospital.

El Harborview Medical Center informó que los cuatro pacientes que llegaron presentaban heridas de bala. Un portavoz del hospital indicó que la mujer de 56 años estaba siendo operada y se encontraba en estado crítico, mientras que el resto presentaba un estado satisfactorio.

La balacera sucedió mientras el lugar acogía el festival Bite of Seattle, con más de 300 puestos de comida y artículos promocionales, por lo que es uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad.

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Estados Unidos ha registrado este año 268 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

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