El Mundial de Futbol es insuficiente para revertir la mala imagen de Teotihuacán que provocó el tiroteo del pasado 20 de abril, dejando dos muertos, 13 extranjeros heridos y un estallido mediático.

La Ciudad de los Dioses, como se le conoce a la zona arqueológica, recibió 94 mil visitantes en junio, 21% o 24 mil personas menos que en el mismo mes del año pasado y la cifra más baja desde 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Los registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) muestran que los visitantes mexicanos se redujeron 24%, al pasar de 84 mil a 63 mil, mientras que el flujo de extranjeros disminuyó 12%, de 35 mil a 30 mil.

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El presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), Armando Bojórquez, dijo que Teotihuacán pierde visitantes por varios factores. Uno es que los mexicanos están distraídos con el Mundial y gastan con cautela por la inflación y la situación del empleo. Otro es que llegaron menos turistas extranjeros de lo esperado.

“Fue realmente muy poco el turismo internacional que llegó a nuestro país por el Mundial, ya que de los casi 6 millones que se esperaban, llegó apenas 12% o 15%”, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

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“Todo afecta, el recuerdo del tiroteo, aunque poco a poco se va desvaneciendo, pero la inseguridad es un grave problema. Es triste el poco turismo internacional que tenemos en este Mundial”, manifestó el también presidente de la agencia Viajes Bojórquez y exdirector de la aerolínea Magnicharters.

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Luego del tiroteo del 20 de abril en la Pirámide de la Luna, las autoridades reforzaron los protocolos de seguridad en Teotihuacán y otras zonas arqueológicas, mediante una mayor presencia de la Guardia Nacional, controles de acceso y revisiones preventivas.

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El 10 de junio, el INAH estrenó una guía digital en español e inglés para visitar Teotihuacán con rutas personalizadas ante el posible aumento de la afluencia por el Mundial de Futbol y para comunicar la relevancia de la metrópolis que, en su apogeo, entre los años 350 y 450 después de Cristo, albergó a más de 100 mil habitantes.

Tras ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, Teotihuacán vivió un boom turístico en los años 90, que se extendió a este siglo.

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Sin embargo, comenzó a perder visitantes durante la última década y la situación empeoró con la pandemia de Covid-19, cuando perdió la corona como el complejo arqueológico favorito de los turistas frente a Chichén Itzá, muestran los datos del instituto que dirige Joel Omar Vázquez Herrera.

A 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México, recibió el mes pasado la mitad de los 176 mil visitantes de junio de 2019, antes de la crisis sanitaria.

El consultor en economía turística del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina, expuso que Teotihuacán pierde visitantes debido a una posible combinación de varios factores como la falta de campañas de difusión y promoción del sitio.

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“Hay que poner más en la mente del turista que Teotihuacán está cerca de la capital”, comentó a El Gran Diario de México.

Expectativas infladas

La Secretaría de Turismo, que dirige Josefina Rodríguez Zamora, asegura que México está de moda y 2026 marcará un año histórico para el turismo, cuya previsión es que llegarán 5.5 millones de visitantes adicionales en el evento deportivo que arrancó el 11 de junio en la capital del país.

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La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) criticó que se haya propiciado una gran expectativa por el Mundial de Futbol, con cifras que no se cumplirán.

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“Llegarán, cuando mucho, un millón de turistas y no los 5.5 millones que se pronosticaron, ya que solamente se efectuarán 13 partidos en nuestro país”, señaló el organismo que encabeza Jorge Hernández Delgado.

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La Fematur destacó que Estados Unidos emitió nuevas alertas de viaje a sus ciudadanos al venir a México debido a la reiterada actitud hostil de su presidente, Donald Trump, al considerar que el combate al narcotráfico continúa siendo insuficiente.

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