El empresario Carlos Slim Helú apremió la sustitución de importaciones por parte de México ante la no renovación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“México debería hacer sustitución de importaciones porque trae un déficit de 270 mil millones de dólares. Entonces no debería traer un déficit y trae un déficit de 270 mil millones porque después del tratado en el 94 con Estados Unidos, el siguiente gobierno hizo tratados con todo el mundo.

“Ya se hablaba de que ya era una cuestión mundial, ya era el comercio mundial, entonces que cada quien le comprara donde fuera más barato. Entonces, eso hizo que China se fuera al cielo y que todos los otros países perdieran su área de fabricación industrial”, añadió el ejecutivo.

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El gobierno de EU decidió no renovar el T-MEC, el cual sigue vigente una década optando por realizar revisiones anuales del pacto, dijo el representante comercial Jamieson Greer a la agencia Bloomberg.

En el marco del día de las ingenierías organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), Slim Helú señaló que México sacó provecho del tratado de libre comercio con Estados Unidos al grado de que tiene una destacada balanza comercial positiva.

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Sobre la cuestión de la revisión anual del tratado, dijo que tendrá que adaptarse el país a la realidad y que seguirá habiendo comercio.

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“Yo creo que la actividad de comercial de México con Estados Unidos va a continuar siempre, en los próximos años. No sé, con un tratado A o X o Y o como sea, pero va a haber tratados y acuerdos o actividades reales.

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“Ahora, México cuando hace el tratado comercial ha tenido un gran gran éxito con Estados Unidos. Tenemos un superávit comercial de 250 mil millones de dólares, que es enorme”, añadió.

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