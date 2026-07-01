Ante el inicio de la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los tres principales fabricantes de automóviles estadounidenses: General Motors, Ford y Stellantis se pronunciaron por una resolución rápida y duradera que garantice la igualdad de condiciones frente a países que pagan menos aranceles para exportar vehículos hacia el mercado estadounidense.

El presidente del Consejo Estadounidense de Política Automotriz (AAPC), Matt Blunt, emitió un comunicado donde menciona que la integración económica de América del Norte ofrece enormes ventajas competitivas para la región, y los fabricantes de automóviles estadounidenses se sienten alentados por las negociaciones en curso entre Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, los fabricantes de automóviles estadounidenses “se encuentran en desventaja” frente a las importaciones de vehículos de países cuyas exportaciones están sujetas a un arancel fijo del 15% y sin una regla de origen comparable.

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“Instamos a una resolución rápida y duradera que garantice la igualdad de condiciones y brinde la certeza a largo plazo necesaria para las inversiones en el sector automotriz, que requieren una gran inversión de capital”, afirmó Blunt.

EU no quiere renovar el T-MEC

Este 1 de julio, Estados Unidos ha manifestado que no desea renovar el acuerdo comercial en las condiciones en las que está, por lo que se prevé que el tratado seguirá vigente hasta 2036, con un proceso de revisiones anuales.

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Actualmente, los fabricantes de autos establecidos en México y Canadá que exportan vehículos hacia Estados Unidos y cumplen con la regla de origen del T-MEC pagan un arancel de 25% y se les resta el valor del contenido estadounidense.

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Aquellos vehículos que no cumplen con la regla de origen del T-MEC pagan la tasa de 25% más el 2.5% de arancel de nación más favorecida.

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Por el contrario, vehículos que se exportan de Corea, Japón y Alemania hacia la Unión Americana pagan un arancel de 15% sin tener que cumplir con una regla de origen.

AAPC representa a los fabricantes de automóviles estadounidenses Ford, General Motors y Stellantis, y tiene su sede en Washington D. C.

"T-MEC, éxito rotundo para la industria automotriz de EU"

Por su parte, la Alianza para la Innovación Automotriz, la Asociación Estadounidense de Concesionarios Internacionales de Automóviles, Autos Drive America, MEMA, la Asociación de Proveedores de Vehículos, la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles y la Asociación de Transporte de Cero Emisiones se pronunciaron por una extensión del T-MEC.

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“El T-MEC es un éxito rotundo para toda la industria automotriz estadounidense, con miles de millones de dólares invertidos en la producción en Estados Unidos y miles de empleos manufactureros creados desde su entrada en vigor.

“También ha sido un éxito para los consumidores estadounidenses, al permitir que los fabricantes de automóviles estadounidenses ofrezcan a las familias una amplia variedad de vehículos que se ajustan a todos los presupuestos”

Por lo tanto, “instamos a los líderes de Estados Unidos, Canadá y México a alcanzar rápidamente un consenso sobre una extensión del T-MEC que preserve la asociación trilateral existente, restablezca el trato preferencial para los bienes que cumplan los requisitos y mantenga la estabilidad y previsibilidad que han contribuido al auge de la industria durante los últimos seis años”, indicaron.

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ss/mcc