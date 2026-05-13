Resulta ser un escenario “ideal” el pensar que, en la próxima reunión para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el primero de julio, se decidirá extender el acuerdo comercial por 16 años más, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Lo cierto es que “no preveo un escenario de cierre muy, muy pronto”, eso no va a suceder, ya que el mismo representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, dijo, ayer, que eso no va a pasar.

Durante el “Foro Construyendo oportunidades, crecimiento económico con equidad”, el funcionario federal dijo que Greer “estaría pensando, que esto va a durar un poco más de tiempo y probablemente nos vayamos a revisiones que no son concluyentes los próximos 10 años, sino que tienes que estar discutiendo, no sé si cada año o algo así”.

Lee también CCE señala cambio de postura más ruda de EU sobre revisión del T-MEC; incertidumbre, lo único cierto sobre el tema, dice

Consideró que las pláticas que han tenido con funcionarios estadounidenses siguen sin cambios a pesar de los señalamientos de la Casa Blanca contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, o por temas de inseguridad.

“No veo que sean más rudas”, ni tampoco se observa que haya “un cambio de conversación que nos indique algo de deterioro en nuestra relación comercial. De hecho, tenemos comunicación con ellos, a diario, casi todos los días”.

Sobre el impacto que puedan tener los temas de seguridad dijo que "hasta ahora no tenemos o no hemos visto que tenga que ver con lo que estamos platicando” en materia comercial.

Añadió que se avanza en lo relacionado a reglas de origen, sustitución de importaciones asiáticas, entre otros temas.

Expuso que la reunión entre el mandatario chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Marcelo Ebrard, será positiva para México y no se espera que vaya a haber una reducción arancelaria estadounidense para los chinos que pueda impactar a la región.

Lee también El acuerdo con Europa y el futuro del T-MEC

Al referirse a la reunión anterior, aseguró que “nosotros lo vemos de entrada, una primera apreciación como algo que puede ser positivo. No veríamos, no veríamos que pueda ser riesgoso, esperamos que salga bien, ¿no? Pero el hecho de que se estén reuniendo y conversando, pues es bueno, pensamos que es bueno”.

Por otra parte, a pesar de que antes de la Misión Comercial de México a Canadá dijo que se reuniría con el ministro canadiense de comercio, Dominic Leblanc, para definir la fecha del inicio de las rondas bilaterales México-Canadá, Ebrard comentó que no se definieron tiempos.

Añadió “con Canadá ya estamos hablando nosotros de cómo aumentar el comercio, la inversión entre los dos países. Ya eso ya está, es un hecho, para eso fue esta visita. Y ahora que tengamos la sesión con Estados Unidos, pues podremos tener claro qué escenario tienen ellos previsto, porque hay una fecha, hay una fecha que es el primero de julio” y dijo que antes de esa fecha se tendrán que sentar con Canadá para ver qué posición tiene sobre el T-MEC y qué propone.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa