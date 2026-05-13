Tras confirmarse la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación en este caso, que mantiene enfrentados al gobierno federal y al de la gobernadora de la entidad, Maru Campos.

Dicha institución anunció que revisará si la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua invadió la competencia federal, derivado del operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en la sierra de este estado, en el cual participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la CIA, y si es que ha continuado infringiendo las atribuciones federales.

A través de una tarjeta informativa, la representación social aseguró que acabó satisfactoriamente el proceso de entrevistas ministeriales a agentes policiacos y funcionarios que participaron en el polémico operativo, salvo siete que no acudieron, pero que fueron citados con la intención de recabarles su testimonio en próximos días.

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Lo mismo se realizará, indicó, respecto de otros funcionarios estatales que se consideran pertinentes para las líneas de investigación que se desarrollan.

Indicó que el laboratorio asegurado se mantiene resguardado por fuerzas federales y no ha sido desmantelado, ya que subrayó, actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados, en cumplimiento al marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal interviniente.

"La FGR también precisa que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y a las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país.

"Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales", dijo en un comunicado.

“Lo más destacable al respecto es reiterar que la FGR trabaja en el esclarecimiento de los hechos para dar con las personas responsables que participaron en los mismos”, expuso.

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