El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, respaldó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, luego de que la dirigencia de Morena anunció un juicio político contra ella por la entrada sin autorización de agentes de la CIA a su estado.

“Apoyamos con toda nuestra energía, a nuestra gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien cobardemente ahora la dirigencia nacional de Morena se mete contra ella. Está bien, hombre, al final, toda la gente en Chihuahua, en Sinaloa y en todo el país sabemos que en Chihuahua se combate al crimen organizado y que en Sinaloa se asocia el gobierno de Morena con ellos”, declaró.

Desde el PAN apoyamos con toda nuestra energía a nuestra gobernadora @MaruCampos_G. pic.twitter.com/0pptcuHu0M — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 12, 2026

A través de un video publicado en redes sociales, desde Monclova (Coahuila), el líder blanquiazul afirmó que apoyará a todos los candidatos de su partido, al igual que a la gobernadora, pues esta mañana la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido guinda iniciará un proceso de juicio político para desaforar a la panista María Eugenia Campos Galván.

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En conferencia de prensa, Montiel Reyes, expresó que esta decisión es por comprometer la estrategia de seguridad del estado, infringiendo leyes mexicanas y tratados internacionales en materia de cooperación agencias de seguridad extranjeras, tras la muerte de muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

“Y como pedimos juicio político, ahora esta es la respuesta. Pues que así sea. Defendemos con toda nuestra energía, a nuestra gobernadora Maru Campos y al final la verdad se impondrá y nos hará libres. Bendiciones y la patria es primero”, señaló Romero Herrera.

Además del juicio político, Morena convocó a una marcha estatal para exigir el desafuero de Maru Campos. La cita es este sábado 16 de mayo a las 16:00 horas desde la glorieta de Pancho Villa hacia el centro de la ciudad.

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