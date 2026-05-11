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El PAN solicitará juicio político en contra del gobernador con licencia , por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y los coordinadores en el Congreso, Elías Lixa y Ricardo Anaya, explicaron que la finalidad es buscar la separación definitiva del morenista del cargo.

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Anunciaron que agotarán los recursos legales para denunciar la infiltración del crimen organizado en dicha entidad.

Y solicitarán a la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa, el próximo miércoles.

Conferencia del PAN encabezada por el presidente nacional Jorge Romero y los coordinadores legislativos Ricardo Anaya y Elías Lixa (11/05/2026). Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
Conferencia del PAN encabezada por el presidente nacional Jorge Romero y los coordinadores legislativos Ricardo Anaya y Elías Lixa (11/05/2026). Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

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