El PAN solicitará juicio político en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y los coordinadores en el Congreso, Elías Lixa y Ricardo Anaya, explicaron que la finalidad es buscar la separación definitiva del morenista del cargo.

Lee también "Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro"; Sheinbaum reitera que la soberanía de México no es negociable

Anunciaron que agotarán los recursos legales para denunciar la infiltración del crimen organizado en dicha entidad.

Y solicitarán a la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa, el próximo miércoles.

Conferencia del PAN encabezada por el presidente nacional Jorge Romero y los coordinadores legislativos Ricardo Anaya y Elías Lixa (11/05/2026). Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

em/apr