Más Información
Sheinbaum plantea no modificar calendario escolar; que se conserven las 6 semanas de vacaciones, dice tras anuncio de SEP
CIDH advierte por reclutamiento de menores; México registra 18 mil niños y adolescentes desaparecidos
Cae en NL José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noroeste; aseguran domicilios vinculados con "El señor de los buques"
El PAN solicitará juicio político en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y los coordinadores en el Congreso, Elías Lixa y Ricardo Anaya, explicaron que la finalidad es buscar la separación definitiva del morenista del cargo.
Lee también "Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro"; Sheinbaum reitera que la soberanía de México no es negociable
Anunciaron que agotarán los recursos legales para denunciar la infiltración del crimen organizado en dicha entidad.
Y solicitarán a la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa, el próximo miércoles.
Sheinbaum plantea no modificar calendario escolar; que se conserven las 6 semanas de vacaciones, dice tras anuncio de SEP
em/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]