Después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se recortaría el ciclo escolar al 5 de junio por el calor y el Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “el planteamiento ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones”.

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que “todo mundo opinó” y dijo que el anuncio que hizo el titular de la SEP, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad por los secretarios de Educación de todas las entidades federativas y “no fue una ocurrencia”.

Cabe señalar que este día, a las 10:00 horas, los secretarios y las secretarias de Educación de los estados sostendrán una reunión para definir el calendario escolar.

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“También hay que escuchar lo que se plantea. Entonces, se plantearon vacaciones muy largas. Entonces, el planteamiento ahora, pues es que se conserven las seis semanas de vacaciones y se va a volver a reunir este consejo de educación donde participan todos los secretarios, hoy a las 10:00 de la mañana, para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia.

“En la idea de que solo sean seis semanas de vacaciones como siempre ha sido y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior, pero vamos a esperar a las 10:00 de la mañana, la decisión. Y el objetivo es que sea una decisión de consenso como fue la decisión del viernes. Ahora hay que escuchar y esencialmente es que se mantengan las seis semanas de vacaciones”, dijo.

“Ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo, y tienen derecho a decir que no están de acuerdo, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron el viernes. No fue una decisión, una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento y todos lo votaron”, señaló.

La titular del Ejecutivo federal acusó que hubo “una campaña” en contra de Mario Delgado. “La verdad es que fue una decisión unánime de todos los secretarios de Educación del país”, recalcó.

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