Desde hace cinco años, Francisca Fidencia Morales Monterrosa, de 77 años, busca a tres de sus familiares retenidos y desaparecidos por el grupo armado Autodefensas del Pueblo El Machete, en el municipio de Pantelhó.

Francisca fue desplazada por la violencia y la inseguridad, y actualmente vive en San Cristóbal de las Casas con parte de su familia.

Recuerda que durante décadas trabajó en el comercio del café, los abarrotes y la venta de máquinas despulpadoras, como cabeza de una familia productiva, hasta que apareció el grupo armado en Pantelhó y descompuso sus vidas al llevarse a sus familiares, agredirlos y amenazarlos.

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Ante ello, su exigencia principal para este Día de las Madres es que aparezcan su hijo Alfonso de Jesús Aguilar Morales, su nieto Luis Fernando Aguilar y su sobrino Raúl Leovigildo Ramos Cancino.

Además, pide que el gobierno le compre o le ayude a vender su casa en Pantelhó, a un precio justo, para que con ese dinero pueda adquirir una nueva vivienda en otro municipio o ciudad, ya que se niega a regresar por temor a nuevas agresiones.

Desde el 26 de julio de 2021, el día que el grupo armado detuvo y exhibió atados a los desaparecidos en el kiosko del pueblo, no sabe nada de su hijo, su nieto, ni de su sobrino.

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En la búsqueda de sus tres familiares, intentó hablar en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Brinqué una barda para llegar a él, me dijo que me ayudaría a buscarlos, y no pasó nada. Lo mismo fue ante el gobierno estatal: marché, toqué puertas y empujé vallas resguardadas por policías. Nunca nos atendieron ni actuaron como lo exige el caso, la búsqueda fue por encima sin acudir al territorio de Los Machetes”, acusa.

Considera que nada costaría que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal entraran a las montañas y fueran a las comunidades para buscar a los desaparecidos por El Machete, “pero no hay voluntad para hacerlo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y del gobierno de Chiapas. Hace casi tres años que se suspendió la búsqueda”, lamenta Francisca Fidencia.

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La madre chiapaneca se retiró de las marchas y protestas debido a sus padecimientos: osteoporosis, hipertensión y daños sicológicos.

“El día de la desaparición pude escapar de Los Machetes huyendo por un río cerca de la casa, pero he tenido que atravesar el calvario de no saber nada de mis familiares”, denuncia la mujer de 77 años.

Comparte que por las noches, en sus sueños, ve y encuentra a su hijo Alfonso de Jesús y le dice que esté tranquila. “Lo veo que entra por la puerta de la casa, con sus manos me acaricia la cabeza, no me dice nada y se va”.

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Asegura que hace algunos meses alguien, de manera anónima, le mandaba mensajes, le llegaban rumores de que su hijo estaba vivo, “que lo habían visto en un sitio y luego en otro, algo así como que lo van trasponiendo [llevándolo de un lugar a otro]”.

Esos mensajes hace que Fracisca conserve viva la esperanza de reecontrarse. “Lo seguiré buscando y volverá a casa, Dios es muy bueno”, confía.

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cdm