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Este domingo, 10 de mayo, grupos de madres que buscan a sus hijos desparecidos y víctimas de femicidio, participaron en una marcha para exigir justicia y avances en los casos de desaparición de sus seres queridos.
Estados 02:04 PM
Veracruz
Como cada Día de las Madres, cientos de mujeres marcharon por calles y plazas públicas de las principales ciudades del estado de Veracruz, para exigir la aparición de sus seres queridos, desaparecidos en medio de una ola de violencia sin fin.
Arropadas por colectivos y portando las fotografías de sus desaparecidos, llamaron a la sociedad a sumarse a su lucha ya las autoridades a hacer su trabajo y encontrar a los suyos, así como identificar a los cientos de cuerpos encontrados en fosas clandestinas.
Las concentraciones más importantes ocurrieron en la ciudad de Xalapa, capital del estado, y en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, sin embargo hubo réplicas en docenas de ciudades que han sufrido los estertores de la violencia.
Estados 02:02 PM
Zacatecas
En este 10 de mayo, los colectivos de madres buscadoras de Zacatecas salieron a marchar y elaboraron un corazón rojo, en donde colocaron fotografías de sus hijos desaparecidos, junto con palas como símbolo de las herramientas que usan en las búsquedas en campo.
Al término de la marcha, las madres buscadoras se trasladaron a la Catedral Basílica que fue oficiada por el obispo Sigifredo Noriega Barceló, quien acompañado de su acordeón les cantó una serenata a las madres buscadoras.
Las marchas se realizaron tanto en Zacatecas como en Fresnillo, en donde las madres al grito de: “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?, “¡Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta!, además de señalar que este día para ellas no hay nada qué celebrar, porque les falta un hijo o una hija.
Estados 01:29 PM
Oaxaca
Un grupo de madres buscadoras, que forman parte de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, protestaron esta mañana frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca para exigir la aprobación e implementación del programa estatal de búsqueda de personas desaparecidas.
En el marco del Día de las Madres, señalaron que sin una Junta de Gobierno de Búsqueda, sin un programa estatal, los desaparecidos no podrán ser encontrados.
Actualmente, afirmaron, solo dos de cada 10 personas desaparecidas en estado, son encontradas.
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Estados 01:25 PM
Sinaloa
Activistas de búsqueda, junto con sus familiares, en el festejo del Día de las Madres, volvieron a marchar por la ciudad y culminaron sus acciones de visibilizar ante la sociedad las desapariciones, fuera del atrio de catedral.
Con fotografías de sus seres queridos que permanecen en calidad de no localizados, las activistas del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, encabezadas por la fundadora del organismo, Alma Rosa Rojo Medina, cuyo hermano desapareció hace más de una década, desfilaron por la principal avenida de la capital del estado.
Su reclamo, sigue siendo hacia las autoridades que no avanzan en las investigaciones sobre el paradero de sus seres queridos y exhortaron a la sociedad ser solidarios con sus movimientos y activismo de búsqueda de cientos de desaparecidos.
El pequeño grupo de este colectivo que festejó el Día de las Madres, con una nueva movilización por la ciudad, volvieron a exigir justicia y celeridad en las identificaciones de los cuerpos que han sido encontrados en fosas clandestinas oa flor de tierra.
Estados 01:23 PM
Chiapas
Este domingo, grupos de madres que buscan a sus hijos desparecidos y víctimas de feminidio, participaron en una marcha que recorrió la principal Avenida de Tuxtla, la capital de Chiapas, para culminar en la plaza central, donde leyeron un pronunciamiento.
Las madres llevaron fotografías de sus hijos desaparecidos y de las jóvenes que fueron asesinadas por sus parejas o novios.
La marcha partió del punto conocido como Puente de Colores, para luego recorrer la Avenida Central y culminar en la plaza central.
Con información de Fredy Martín Pérez, Javier Cabrera Martínez, Jan Carlos Zavala, Irma Mejía, Édgar Ávila Pérez...
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