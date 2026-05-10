Activistas de búsqueda, junto con sus familiares, en el festejo del Día de las Madres, volvieron a marchar por la ciudad y culminaron sus acciones de visibilizar ante la sociedad las desapariciones, fuera del atrio de catedral.

Con fotografías de sus seres queridos que permanecen en calidad de no localizados, las activistas del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, encabezadas por la fundadora del organismo, Alma Rosa Rojo Medina, cuyo hermano desapareció hace más de una década, desfilaron por la principal avenida de la capital del estado.

Su reclamo, sigue siendo hacia las autoridades que no avanzan en las investigaciones sobre el paradero de sus seres queridos y exhortaron a la sociedad ser solidarios con sus movimientos y activismo de búsqueda de cientos de desaparecidos.

El pequeño grupo de este colectivo que festejó el Día de las Madres, con una nueva movilización por la ciudad, volvieron a exigir justicia y celeridad en las identificaciones de los cuerpos que han sido encontrados en fosas clandestinas oa flor de tierra.



