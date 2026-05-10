El Estadio Hidalgo se prepara para vivir una de las tardes más intensas del Clausura 2026. En pleno Día de las Madres, Pachuca y Toluca definirán al penúltimo semifinalista del torneo.

Los Tuzos llegan con ventaja de 1-0 en el marcador global gracias al golazo de Enner Valencia en el partido de Ida. Ese resultado coloca al conjunto hidalguense en una posición favorable, ya que incluso una derrota por un gol podría darle el pase a Semifinales.

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La misión del equipo dirigido por Esteban Solari luce clara: defender la ventaja y consumar la eliminación del actual bicampeón. Además, aunque Pachuca contará nuevamente con Salomón Rondón y Brian Alberto García, quienes ya cumplieron sus respectivos partidos de suspensión, el venezolano sigue en duda debido a molestias musculares.

Del otro lado aparece un Toluca obligado a responder. El equipo de Antonio Mohamed necesita ganar por dos goles para avanzar y mantener vivo el sueño del tricampeonato. La escuadra escarlata llega motivada tras asegurar su presencia en la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf después de eliminar a Los Angeles FC, aunque también carga desgaste físico.

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Los Diablos Rojos recuperarían a Antonio Briseño, ausente en la Ida por acumulación de tarjetas. Sin embargo, no tendrán disponibles a Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes ya se incorporaron a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, situación que provocó polémica durante la semana; y sobre todo, tampoco contaría con su delantero estrella: Paulinho, quien no formó parte del grupo que viajó a la Bella Airosa debido a una sobrecarga muscular.

Los antecedentes recientes reflejan una rivalidad equilibrada. En los últimos seis enfrentamientos, Toluca registra dos triunfos, Pachuca uno y existen tres empates, números que anticipan un cierre lleno de tensión en la Bella Airosa.

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