Pachuca sale a completar la tarea en casa para eliminar al Toluca de la Liguilla y avanzar a semifinales

El estadio Hidalgo abrirá sus puertas en pleno Día de las Madres para una noche de alta tensión. Pachuca y Toluca definirán al penúltimo invitado a las semifinales, en una serie que todavía promete drama.

Los Tuzos llegan con ventaja de 1-0 en el marcador global, gracias al golazo de Enner Valencia en el duelo de ida. Ese resultado dejó al conjunto hidalguense en posición privilegiada, pues incluso una derrota mínima (empate global) podría bastarle para avanzar.

Del otro lado aparece un Toluca, que jugaría sin Paulinho, y carga con la responsabilidad del bicampeón defensor y la ambición de alcanzar el tricampeonato. Los Diablos aterrizan en la Bella Airosa con la obligación de ganar por dos goles.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed arriba además con desgaste físico por su reciente participación en Concacaf, donde consiguió eliminar al Los Ángeles FC y asegurar su lugar en la final frente a los Tigres. Sin embargo, esto también fortalece el ánimo escarlata para este 10 de mayo.

Toluca recuperaría a Antonio Briseño, ausente en la ida por acumulación de tarjetas, aunque resentirán las bajas de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes ya reportaron con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

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